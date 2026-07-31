伯尔尼出生率跌至20年最低，人口仍保持增长
2026年上半年，瑞士首都伯尔尼市人口增加257人，达到147'124人。尽管出生人数跌至20年来最低水平，但由于迁入人数多于迁出人数，加上出生人数仍超过死亡人数，伯尔尼人口总体继续增长。
伯尔尼市统计局周二(7月28日)表示，2026年上半年该市共有649名新生儿，为自2006年以来同期最低水平。相比之下，同期死亡人数为571人，为历史同期第三低，由此形成78人的自然人口增长(出生人数超过死亡人数)。
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根据通报，所谓人口净迁移人数为179人，约为过去五年平均水平的三倍。其中，瑞士公民净流出203人，而来自国外的居民净流入382人。因此，外国居民占总人口的比例小幅上升至25.3%。
按国籍来看，来自乌克兰的人口净流入最多，增加107人；其次是德国公民，增加93人；阿富汗公民位列第三，增加64人。从年龄结构来看，20岁-39岁人群是唯一实现净流入的年龄组，净增365人。
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