工时在降，压力未减：瑞士医生疲劳依旧
一项关于工作条件的调查显示，瑞士医院医生的工作时间略有减少。然而，医生的疲惫程度及其对患者安全带来的风险依然居高不下。
瑞士助理及主治医师协会(VSAO)6月8日公布的数据显示：按全职工作量换算，瑞士医生的平均每周工作时间已降至54.6小时。2022年，这一数字为56.3小时。由Demoscope调研机构开展的此次调查共采访了2400名医生。
在2022年发布的上一份调查中，“工作状况违反劳动法”的比例为68%，本次结果显示情况有所改善，但仍有58%的受访者受到影响。
尽管工时方面呈现出积极发展趋势，但瑞士医生的疲劳情况依然不容乐观。与上次调查一样，一半受访者(52%)表示，自己至少偶尔会产生“我实在撑不下去了”的想法。
医生过度工作也持续对患者安全构成威胁。在受访医生中，约60%表示，在过去两年中，至少有一次因工作疲劳而使患者面临风险。
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