心理疾病仍是瑞士伤残保险的首要原因

心理健康问题仍是瑞士伤残保险补助的首要原因。 Keystone-SDA

去年，瑞士接受伤残保险职业康复措施的人数继续增加。2025年，心理健康问题依然是伤残保险个案的首要成因，其中年轻人受影响尤为明显。

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联邦社会保险局日前表示，约有6.1万人从职业康复措施中受益。这一数字比2024年增加了3300人，是2008年的三倍多。2025年，相关支出达9.79亿瑞郎，较上年(8.92亿瑞郎)增长近10%。此外，还有3.7万人领取了残疾保险日津贴，总额达7.8亿瑞郎。

2025年，精神健康问题仍是导致残疾的首要原因。在接受康复措施的人群中，精神健康问题占55%。在青少年和青年群体中，这一比例高达64%。其次是骨骼和肌肉骨骼系统疾病(14%)、先天性残疾(12%)以及意外事故(8%)。

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残疾保险的新申请数量也有所增加。据联邦社会保险局统计，2024年共有6.4万人申请职业康复措施或保险给付。与2008年相比，这一数字增长了近59%。其中，35岁以下人群的申请增幅尤为显著，该群体在此期间的申请数量翻了一番多。

成功率略有提升

去年，有超过41’000人完成了职业康复计划。其中，约19’200人(占47%)在普通劳动力市场找到了工作。略高于17%的人虽然已恢复工作能力，但尚未找到工作。然而，约14’900人(占34%)尚未重返职场，或因各种原因无法重返职场。据社会保险局称，这些结果比前一年略有改善。

对康复支持措施结束一年后情况的分析也显示出积极的趋势。在2023年完成康复计划的约23’000人中，一年后有13’600人(占58%)从事有薪工作，且未领取伤残年金。

瑞士伤残保险遵循“康复优先于年金”的原则。这一方针先后通过2008年、2012年和2022年的法律修订得到进一步强化。



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