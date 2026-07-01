瑞士人仍是全球最富裕的人群
瑞士仍是全球人均财富最多的国家。据最新发布的《全球财富报告》统计，瑞士成年人人均持有财富910’382美元(约合人民币618万元)。
瑞银集团每年发布的《全球财富报告》(Global Wealth Report)是国际上最有影响力的财富统计报告之一，被经济学家、投资机构、媒体和政府部门广泛引用，用于分析全球财富分布和长期变化趋势。
在国家财富榜排名中，美国以人均财富696’277美元(约合人民币473万元)排在第二；卢森堡排在第三位，人均拥有财富654’732美元(约合人民币445万元)。
2025年，全球私人财富的增长速度达到了2017年之后再未出现过的高水平，然而，财富增长分布并不均衡。
瑞银集团将财富定义为所有金融资产、房产等有形资产的总和，减去负债的值。私人养老基金的资产也在计算范畴内。
13%的人口掌握着69%的财富
按照美元计算，瑞士约94.4万成年人为百万富豪，约占全国成人人口总数的13.1%，手中掌握着69%的私人财富。
然而，从财富中位数排名看，瑞士人均财富值为145’555美元(约合人民币99万元)，仅排第八位。卢森堡居榜单首位，人均拥有财富394’005美元(约合人民币267万元)；比利时紧随其后，为277’166美元(约合人民币188万元)；澳大利亚以210’783美元(约合人民币143万元)排在第三。中位数是统计学上的中间值：50%的人财富多于该数值，50%的人财富低于该数值。
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大多数瑞士居民都富有吗？
即使放宽时间跨度，瑞士的情况也是如此。2000年至2025年间，成年人人均财富实际增长略超11%，但同期实际中位数财富却下降了略低于15%。
2025年，全球私人财富按美元计算增长了10.8%，增幅显著高于2024年的4.6%和2023年的4.2%。
欧洲、中东和非洲地区增长势头最劲，达17.5%；其次是美国(8.5%)，以及亚太地区(5.9%)。
瑞银集团表示，地区差异一定程度上反映了汇率波动，并特别提到了美元贬值。
全球范围内，财富增长也呈现出分布不均的态势。尽管全球平均财富增加，但中位数财富却在大多数市场出现下滑。2025年，按照美元计算，百万富翁增加了约1.5%，相当于新增100万人，其中近一半都来自美国。
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