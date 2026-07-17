瑞士人对自己的生活非常满意，但对国家现状颇多批评

瑞士人虽然对现状满意，但仍保持着自我批判的态度。 Keystone-SDA

根据一项调查，瑞士人总体上对自己的生活感到满意，但对国家则持较为批判的态度。他们认为瑞士尽管在国内事务上表现出色，但其在国际舞台上的影响力和表现相对逊色。

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根据研究机构gfs.bern受《观察者》(Beobachter)杂志委托开展的一项具有代表性的调查，安全、自然环境和直接民主被视为瑞士最核心的国家特质。

这项调查于5月初进行，以在线方式访问了瑞士德语区、法语区和意大利语区1’024名16岁及以上居民。

对于什么最能维系国家凝聚力，64%的受访者将直接民主以及公民参与决策列为首要因素。这一比例在瑞士德语区明显高于其他语言地区。其次是经济稳定与繁荣(38%)，排名第三的是安全与法治(34%)。

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瑞士人将自己描述为亲近自然、脚踏实地、勤奋努力且思想开放的人。此外，89%的受访者表示对自己的生活“非常”或“相当满意”。

不平等与两极分化是主要威胁

相比之下，受访者对瑞士当前状况的满意度略低，仅为72%。调查显示，这一评价与政党倾向关系更为密切。其中，瑞士人民党支持者最不满意现状，31%表示“较为不满”，7%表示“非常不满”。

约89%的受访者表示自己对瑞士怀有归属感。报告作者指出，这种归属感在瑞士意大利语区尤为强烈，不过并未公布具体数据。

调查显示，在国际比较中，瑞士最大的优势在于其政治和民主制度、基础设施与公共交通网络，以及教育和科研实力。

相比之下，瑞士的主要短板在于其在国际政治舞台上的影响力有限，以及文化吸引力和创造力相对不足。不过，仅34%的受访者表示，在与其他国家比较时，他们对瑞士心存某种程度的自卑感。

约73%的受访者认为，不平等加剧是对瑞士独特国家认同构成的最大威胁。紧随其后的是政治极化，72%的受访者提到了这一问题。此外，约三分之二的受访者认为，为了在未来继续保持成功，瑞士必须对自身的一些特征和发展模式作出调整。

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