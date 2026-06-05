瑞士人数字技能“断层式”差异

在某些情况下，瑞士的数字技能水平差异很大 Keystone-SDA

从国际比较来看，瑞士的数字参与度整体较高。然而，国内不同群体之间的数字能力差距依然明显。

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Deutsch de Digitale Kompetenzen in der Schweiz unterscheiden sich teils stark 原版 更多阅览 Digitale Kompetenzen in der Schweiz unterscheiden sich teils stark

联邦统计局6月2日发布的一份报告指出，老年人和教育程度较低的人群在数字化生活中处于不利地位，这主要源于其数字技能不足，以及在电子银行和人工智能应用方面的能力较弱。

与欧盟国家相比，瑞士在互联网接入、数字技能和在线服务使用等方面均高于欧盟平均水平，但尚未位居领先行列。

尽管整体水平较高，瑞士内部在数字技能方面存在显著分化。老年人因技能不足，面临被排除在数字社会之外的较高风险。不过，最突出的弱势群体是未接受“后义务教育”(即11年义务教育之后的教育阶段)的人群，以及从事低资质职业的人员。

瑞士义务教育 瑞士的义务教育为期11年。其中包括2年幼儿园、6年小学和3年初中。 大部分儿童从4岁开始进入居住地的公立幼儿园就读。 义务教育由初等教育(幼儿园和小学阶段)和初级中等教育(初中阶段)组成。 大部分青少年在15岁时结束义务教育。 义务教育结束后，约三分之二的青年选择进入学徒制职业培训体系，走实践导向的发展路径；另有约三分之一进入文理高中，为升入高等教育机构做准备。

男女差异

报告显示，尽管2024年瑞士16至74岁人口中，超过四分之三的人具备至少基本的数字技能，但在60岁以上人群、未接受过后义务教育的人群，以及女性中，这一比例明显偏低。

这种差距在在线服务的使用上同样存在。2025年，瑞士15至88岁人口中有81%使用网上银行，而在60岁以上人群中，这一比例仅为62%。

在人工智能的使用方面，差异更加显著。联邦统计局数据显示，15至29岁人群中约四分之三使用过人工智能，而60岁以上人群中仅为15%。此外，男性使用生成式人工智能的频率(47%)也高于女性(40%)。

教育水平同样影响人工智能的使用情况：受过高等教育的人群中，超过一半使用过人工智能；高中学历人群中这一比例为30%；而未接受后义务教育的人群中，仅有17%。

总体来看，瑞士的数字基础设施已高度普及：2025年99%的家庭接入互联网，92%的人每天或几乎每天使用互联网。

联邦统计局强调，确保所有人都能接触并有效使用数字技术至关重要，这正是“数字参与”(digital participation)和“数字包容”(e-inclusion)的核心内涵，即让每个人都能够获得信息与通信技术，并在需要时熟练运用数字工具。

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