瑞士仍是顶尖大学大本营

瑞士苏黎世联邦理工学院. Keystone / Gaetan Bally

由高等教育咨询机构Quacquarelli Symonds(QS)发布的全球年度高校排行榜是目前全球参与机构最多、受关注度最广的大学排行榜之一，对留学生选校和学术界评估具有重要参考价值。

分享

4 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch 其他1种语言 English en Switzerland remains a stronghold of top universities 原版 更多阅览 Switzerland remains a stronghold of top universities

最新一期的《QS世界大学排名》中，苏黎世联邦理工学院、洛桑联邦理工学院和苏黎世大学稳居全球前百所知名高校榜单。

与去年成绩相比，苏黎世联邦理工学院排名下滑1位，位列全球第8名；洛桑联邦理工学院仍排在第22名；苏黎世大学则从第100名上升到第98名。

麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology, MIT)第15次蝉联榜首；帝国理工学院(Imperial College London)连续第三年位居第二，不过今年要与去年排在季军位置的斯坦福大学(Stanford University)共享亚军荣誉。

相关内容

相关内容 教育 为什么大学排名口碑不佳 此内容发布于 对于有出国打算的学生和研究人员来说，大学排名可以就学习和研究的地点提供建议——去伦敦、柏林还是苏黎世？近日，苏黎世大学声称，《泰晤士报高等教育》周刊的年度大学排名毫无价值，其背后的原因有哪些？ 更多阅览 为什么大学排名口碑不佳

QS在接受Keystone-SDA新闻社采访时表示，苏黎世联邦理工学院排名虽下降一位，但不表示教学质量或声誉有实质性下滑。在全球排名的顶尖位置，哪怕较其他一流学府仅是表现略微逊色，也会导致排名位置变化。

QS认为，“在我们看来，从第7名跌至第8名，并不代表存在下滑趋势。”

瑞士各高校整体表现喜忧参半。往年在榜的十所高校中，三所排名上升，六所下降，一所保持稳定。

瑞士意大利语区大学(Università della Svizzera italiana, USI)进步最显著，排名跃升17位，位列第456名。据QS透露，这样的成绩得益于该大学研究被引次数方面的优异表现。

巴塞尔大学凭借学术声誉及就业成果的提升，成功重返全球高校排名前150名。除苏黎世联邦理工学院外，在此次排名中名次略有下降的还包括日内瓦大学、伯尔尼大学、洛桑大学、弗里堡大学及苏黎世应用科技大学。

2027年QS世界大学排名中国高校排名情况 共有85所中国内地高校进入本次QS世界大学排名。其中，北京大学和清华大学跻身全球前20，北京大学排名维持在全球第13名，清华大学相较去年上升3位，位列全球第14名。另有4所高校进入全球前100名，分别是复旦大学(全球第26名)、上海交通大学(全球第36名)、浙江大学(全球第47名)、南京大学(全球第90名)。 此外，中国内地高校进入全球前200所高校榜单的还有：中国科学技术大学、同济大学、武汉大学和哈尔滨工业大学。

阅读最长 讨论最多