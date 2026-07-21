瑞士各地房租走高

瑞士各地的租金都在普遍上涨。 Keystone-SDA

据房产平台Homegate数据显示，6月份瑞士各地租金继续上涨。同比涨幅为2.5%，但各州的价格走势各不相同。

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根据Homegate与苏黎世州银行联合发布的最新报告，6月份瑞士Homegate租金指数升至134点，较上月增加0.3点，环比上涨0.2%。

环比增长 环比增长是统计和经济分析中常用的指标，指某一数据与上一个统计周期相比所出现的增长幅度。主要用于反映数据在短期内的变化趋势。其计算公式为： 环比增长率 = （本期数据－上期数据）÷ 上期数据 × 100%

在所有州中，施维茨州的租金涨幅最为突出，6月环比上涨2.3%，创下Homegate租金指数历史新高。该州租金曾于2025年10月见顶，此后有所回落，如今再次攀升至新纪录水平。

与去年6月相比，尼德瓦尔登州(+8.3%)和格劳宾登州(+6.7%)的涨幅最为显著，这两个州均从近期下跌中反弹。苏黎世州(+3.3%)和日内瓦州(+5.3%)的涨幅也高于全国平均水平，而伯尔尼州(+1.5%)则低于全国平均水平。

在各城市中，卢塞恩在6月份表现尤为突出，租金环比上涨1%，同比(较去年6月)上涨6%。总体而言，所有城市的挂牌租金均出现同比上涨。

新闻稿同时指出，6月份出现在卢加诺的租金下降(-1.1%)，源于上个月租金出现的暂时性飙升。

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