瑞士器官移植：心脏体外存活时间新纪录

近日瑞士一家医院为一名患者成功完成心脏移植手术。但此次手术的不同寻常之处在于，这家医院在成功让这颗心脏体在外存活了长达12个小时，创下了欧洲纪录。
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据伯尔尼大学医院(Inselspital)称，由于天气恶劣，这颗心脏无法按原计划通过飞机送抵移植医院，因此不得不用汽车在两家医院之间完成了转运。
接受移植的患者目前状况良好。该院心脏外科主任大卫·赖内克(David Reineke)表示：“能够在体外更长时间保持心脏跳动且使其不受损伤，这对瑞士的移植医学而言是一次革命性的突破。”
新技术拯救生命
赖内克进一步解释说，随着体外灌注(ex vivo perfusion)技术的引入，病人等待合适器官的时间缩短了三分之一，而获得移植器官的患者数量在短时间内实现了翻倍增长。
在体外灌注过程中，离体器官会被注入含有营养物质、氧气和必要药物的溶液，以维持器官的最佳状态。
此前，供体器官在摘取时会被切断血液供应，并用冷液冲洗，随后存放在装有冰块的运输箱中。据伯尔尼大学医院介绍，这种方法最多能使心脏存活4小时。
体外灌注(ex vivo perfusion)技术是一种在体外维持器官功能和活性的医学手段，主要用于器官移植领域，以延长供体器官在移植前的保存时间，提高移植成功率。
这种技术的优势在于：
-器官可在体外维持更长时间的存活状态，从而增加运输和准备的时间；
-医生可以在移植前对供体器官进行评估和处理，提高移植的质量和成功率；
-原本不适用于移植的器官可以通过修复后恢复功能，从而缓解器官短缺问题。
资料来源：美国国家医学图书馆外部链接，瑞士洛桑《前沿》科研媒体外部链接，美国器官共享联合网络外部链接
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