瑞士器官移植：心脏体外存活时间新纪录

在经过创下欧洲纪录的长时间运输后，瑞士医生为患者移植了心脏。 Keystone-SDA

近日瑞士一家医院为一名患者成功完成心脏移植手术。但此次手术的不同寻常之处在于，这家医院在成功让这颗心脏体在外存活了长达12个小时，创下了欧洲纪录。

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据伯尔尼大学医院(Inselspital)称，由于天气恶劣，这颗心脏无法按原计划通过飞机送抵移植医院，因此不得不用汽车在两家医院之间完成了转运。

接受移植的患者目前状况良好。该院心脏外科主任大卫·赖内克(David Reineke)表示：“能够在体外更长时间保持心脏跳动且使其不受损伤，这对瑞士的移植医学而言是一次革命性的突破。”

新技术拯救生命

赖内克进一步解释说，随着体外灌注(ex vivo perfusion)技术的引入，病人等待合适器官的时间缩短了三分之一，而获得移植器官的患者数量在短时间内实现了翻倍增长。

在体外灌注过程中，离体器官会被注入含有营养物质、氧气和必要药物的溶液，以维持器官的最佳状态。

此前，供体器官在摘取时会被切断血液供应，并用冷液冲洗，随后存放在装有冰块的运输箱中。据伯尔尼大学医院介绍，这种方法最多能使心脏存活4小时。