瑞士女性投资人更注重资金安全而非收益

瑞士女性投资人看重安全性。 Keystone-SDA

一项研究显示，瑞士女性在理财时非常看重资金安全。在投资方面，女性对稳定性的重视程度远高于财富积累或投资回报。

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Deutsch de Studie: Frauen setzen bei Geldanlagen auf Sicherheit statt Rendite 原版 更多阅览 Studie: Frauen setzen bei Geldanlagen auf Sicherheit statt Rendite

日前，瑞银集团与gfs.bern研究所共同发布的《2026女性视角》调研报告得出上述结论。一直以来，gfs.bern研究所专注于瑞士国内外的政治研究、民意调查和战略沟通分析，为政府、政党、企业以及研究机构提供基于数据的决策基础。报告发现，94%的受访女性表示，金钱赋予她们安全感。

在投资理财中，57%的受访者将资金安全列为首要目标，远高于财富积累(34%)和回报收益(21%)。根据调研，56%的女性会偶尔自问，是否为将来做好充足的资金储备。

gfs.bern研究所高级项目经理克洛伊·杨斯(Cloé Jans)表示，“由此可见，财务问题对日常生活的重大影响。”不过，她补充说：“女性通常对金融投资兴趣寥寥。许多人认为没有足够的资金用于投资理财。”

银行顾问提供帮助

专业意见及积极的财富积累仍属个例，并不普遍。近三成的女性表示不会主动获取投资信息。积极采取行动的女性通常会咨询银行顾问。40%的受访者视银行顾问为最重要的信息来源。

杨斯提到，不同年龄段又存在差异。“年长女性倾向于从银行顾问处获取信息；而年轻女性的信息渠道往往是自己的社交圈。”与此同时，82%的女性认为自身理财能力“良好”或“优秀”。

女性认为医疗支出是最重的经济负担。46%将其列为瑞士五大重要问题之一。研究显示，医保费用在家庭预算中高于税收及住房成本。

该调研于2025年12月至2026年1月期间开展，瑞士全境共2037人(其中，女性1014人)参与了调研。研究作者表示，该调研具有全民代表性。

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