瑞士媒体：中国反共抗议活动日益增多

始于2022年的中国民众迫于言论受限而发起的白纸运动。 keystone

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。在中国，针对共产党政权的抗议行动正变得越来越公开且日益增多；台湾对抗中国网络攻击与宣传的斗争，可为欧洲应对俄罗斯虚假信息提供借鉴；中国宣布在南海争议海域设立一个国家级自然保护区，称此举旨在保护珊瑚生态系统。

11 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

中国反共抗议活动日益增多

9月8日，瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道：在中国，针对共产党政权的抗议行动正变得越来越公开。8月底，重庆市大学区对面的一栋高楼上出现了醒目的投影标语：“自由不是礼物，我们必须自己夺回自由”。这场精心策划的抗议行动由早已携家人移居英国的43岁的祁宏(Qi Hong，音译)远程操控完成。

祁宏在酒店房间内布置了投影仪和摄像头，成功记录下警察冲入房间、试图关闭设备的画面。他还留下了一封手写信，强调自己是单独行动，并呼吁警方不要牵连他人。

“每个中国家庭都有遭受迫害的人。即使许多人从目前的中国制度中受益，但他们迟早也会成为受害者。” 祁宏(Qi Hong，音译)

尽管中国政府迅速封锁了消息，但学生们已将投影画面上传至社交媒体，引发国际关注。自由亚洲电台报道，事件发生后，重庆大学区布满警车和便衣警察，网络审查也迅速介入。

近年来，在中国针对政府的抗议活动有所增加。人权观察亚洲事务负责人玛雅·王指出，疫情期间民众情绪发生转变，尤其是年轻人对国家发展方向和习近平的经济政策表示质疑。

类似的抗议行动早在2022年就已出现。当年，一名男子在北京一座天桥上挂出横幅，公开批评习近平，引发广泛效仿。重庆的投影事件被视为这一抗议浪潮的延续。

尽管国家严控信息传播，抗议者仍通过涂鸦、海报和社交媒体表达不满。专家认为，这些行动显示出中国年轻一代对现状的深刻不满，也揭示了中国政府在维稳方面面临的新挑战。(NZZ外部链接/德)

台湾用幽默的方式对抗中国虚假信息。 Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

用幽默对抗谣言：台湾对抗中国虚假信息的策略如何启发欧洲

唐凤，台湾数位大使。 keystone

瑞士法语区权威报纸《时报》(Le Temps)于9月15日发布文章《“用幽默对抗谣言”：台湾对抗中国虚假信息的策略如何启发欧洲》。“台湾数位大使”唐凤在采访中指出，台湾对抗中国网络攻击与宣传的斗争，可为欧洲应对俄罗斯虚假信息提供借鉴。

2024年，台湾及其2300万居民遭受了240万次网络攻击。台湾自认为拥有“内容最自由的互联网空间”。为使社会免受虚假信息的侵害， “整个社会都参与进事实核查。这始于中学阶段的媒体素养教育。”而其目标并非查禁虚假信息，而是对其进行反驳，并追溯其来源。

“北京方面正观望我们是否因恐慌而屈服，他们每天都在测试我们的抵抗力。” 唐凤，台湾数位大使

与其揭穿北京的政治操纵，台湾政府和民间社会更倾向于采取“预先揭穿”策略，即提前揭示信息发布者的身份，弄清“谁在为谁买单”。

基于乌克兰的战争经验，台湾还致力于维护其电信基础设施的稳定与安全，这是防止虚假信息传播的关键因素。这意味着岛上不能使用任何中国技术。

台湾应对虚假信息的一个关键在于民主活力。 和瑞士一样，台湾也在发展参与式民主。 “公民表达越多，民粹主义领袖的生存空间就越小……政治两极化也就不会导致社会分裂。”

“我支持中国和台湾互利共生的理念。台湾必须成为不可或缺的存在。” 唐凤，台湾数位大使

接受多样性与“彻底的言论自由”是对抗虚假信息的最佳武器。唐凤幽默地用珍珠奶茶比喻这一自由： “没有专利，没有固定形式…..可以随心所欲地个性化调制。没有珍珠奶茶的生活，就像没有台湾的国际社会一样，是无法想象的。”(Le Temps外部链接/法)

随着中菲海上摩擦频发，南海局势将日益紧张。 keystone

中国在南海设立自然保护区引发地缘政治紧张

9月11日，瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)报道，中国政府近日宣布在南海争议海域斯卡伯勒礁(Scarborough Shoal)设立一个面积达3500公顷的国家级自然保护区，称此举旨在保护珊瑚生态系统。然而，菲律宾政府对此表示强烈反对，指责中国此举是“非法和违法的”，并认为这是巩固对该海域控制权的手段。

斯卡伯勒礁距离菲律宾海岸仅约200公里，而距中国最近的省份超过870公里。该区域不仅拥有丰富渔业资源，还因其战略位置而长期成为中菲冲突焦点。自2012年中国接管该环礁以来，已在周边海域部署海警并限制菲律宾渔民进入传统捕鱼区。

瑞士广播电视台(SRF外部链接)在报道中指出，中国在南海的行动引发了菲律宾的强烈反应，并加剧了区域紧张局势。

中国国务院在声明中称，设立保护区是“维护黄岩岛自然生态系统多样性、稳定性和可持续性的重要保障”，并呼吁加强执法，打击“非法活动”。根据中国公布的地图，保护区分为“核心区”和两个“实验区”，前者禁止任何建设，后者允许科研、教育和旅游活动，外国人需获中国官方授权方可进入。

“现在中国却声称对他们自己破坏的生态系统拥有掌控权，这既自相矛盾，又误导公众。” 菲律宾政府国家安全顾问爱德华多·阿诺(Eduardo Año)

环保组织也对中国的环保动机表示怀疑。根据美国战略与国际研究中心(CSIS)的报告，中国为建造人工岛而进行的填海活动已破坏约4648公顷岛礁面积，砗磲捕捞则破坏了约16353公顷珊瑚礁。

随着中菲海上摩擦频发，南海局势日益紧张。菲律宾是美国的防御盟友，若冲突升级，可能引发更广泛的地区安全危机。(Tages-Anzeiger外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 瑞士高校高额学费挡不住外籍学子的求学热情 此内容发布于 去年12月，瑞士联邦理工学院宣布，计划从2025年秋季新学期起向外国学生收取三倍的学费。尽管如此，今年外籍学生注册人数与去年基本持平。 更多阅览 瑞士高校高额学费挡不住外籍学子的求学热情

相关内容

相关内容 工作场所 瑞士高管薪酬：平均比普通员工高143倍 此内容发布于 2024年，瑞士大型企业的高管薪酬比低薪员工高出了143倍。 更多阅览 瑞士高管薪酬：平均比普通员工高143倍

相关内容

相关内容 工作场所 中国电商Temu向瑞士企业开放平台 此内容发布于 中国电商巨头Temu在瑞士启动了“本地对本地”(Local-to-Local)项目。该公司周一(9月15日)宣布，即日起瑞士零售商将能够直接在Temu平台上销售产品。 更多阅览 中国电商Temu向瑞士企业开放平台

相关内容

相关内容 瑞士快餐业繁荣引发公民健康担忧 此内容发布于 瑞士的快餐门店数量日益增多，且势不可挡，引发政府和医生对民众饮食习惯及人口健康的忧虑。 更多阅览 瑞士快餐业繁荣引发公民健康担忧

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

参与讨论

瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。⁠也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。

本周讨论话题：

相关内容 讨论 提问者： Katy Romy 您有在国外就读瑞士学校的经历吗？ 目前，瑞士在海外设有17所瑞士学校，分布在三大洲的10个国家。您或您的孩子曾经在瑞士学校上学或工作？期待您分享相关经历！ 参与讨论 查看讨论

通讯订阅

订阅我们的«瑞士媒体里的中国»时事通讯，了解瑞士媒体关于中国话题的新闻、观点及分析文章的总结。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？这个时事通讯让你对此一目了然。

当然，你也可以挑选你喜欢或关注的话题，订阅我们的最新及最热门文章。

最后，如果你对我们的报道有任何想法或建议，请随时与我们联系。 ​

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于9月25日星期四发布。

来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部