瑞士媒体：中国发明了TikTok – 给了西方毁灭自己的方法

欧美的年轻人因Tiktok上瘾遭受着巨大心理伤害。 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。TikTok正成为一种新的文化武器，威胁着西方年轻人的心理健康；中国经济正面临挑战，部分原因是习近平的政策失误。

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瑞士资讯swissinfo.ch

Tiktok正成为一种新的文化武器，威胁着西方年轻人的心理健康；中国经济正面临挑战，部分原因是习近平的政策失误；瑞士媒体就中国第十四届全国人民代表大会第三次会议评述：北京重申 “不懈斗争 ”的决心。

下面是主要内容摘要：

中国发明了TikTok，给了西方毁灭自己的方法

3月6日，瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道-数字娱乐，尤其是TikTok(抖音国际版)，正成为一种新的文化武器，威胁着西方年轻人的心理健康。Tiktok的算法通过精准分析用户行为，推送最能吸引用户注意力的内容，使其上瘾，导致注意力持续时间缩短和习惯性分心。欧洲和美国的年轻人因此遭受巨大心理伤害。

中国禁止本国儿童使用TikTok，转而使用教育内容为主的抖音，并对屏幕打开时间进行严格限制。相比之下，Tiktok在西方国家广泛传播，推送肤浅娱乐内容，导致年轻人沉迷其中，无法专注于更有意义的活动。

中国政府对开发抖音和TikTok的互联网公司字节跳动(Bytedance)的影响力不断扩大，这是为了确保社会主义价值观在平台上占据主导地位。与此同时，中国允许TikTok向国际输出娱乐内容，审查敏感话题，利用西方的开放性进行文化输出。

西方国家面临的挑战在于如何应对这种数字娱乐的侵蚀。简单禁止TikTok并不能解决问题，因为用户会转向其他短视频平台。唯一的解决办法是通过教育和宣传，提高公众对数字痴呆症的认识，帮助年轻人重新获得对注意力的控制。

在民主国家，责任也是民主化的，父母需要照顾好自己的孩子，利用家长控制功能规范和限制应用程序的使用。长远来看，防治数字痴呆症的关键在于传播有关其潜在危害的知识，利用自由世界的开放性优势，传播有关威胁的信息。(NZZ外部链接/德)

习近平的政策导致了许多行业的危机 KEYSTONE

习近平的错误经济政策带来了重大损失

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ) 3月6日报道了习近平对中国经济的影响：中国经济正面临挑战，部分原因是习近平的政策失误。尽管2022年中国GDP增长了5%，但私营企业投资下降0.1%，许多公司裁员，消费者信心疲软。中国政府现在不得不增加支出，今年的预算赤字将达到4%的历史新高，相当于6900亿瑞郎(约合5.6兆人民币)的新债务。

习近平的政策导致了许多行业的危机。2021年，他打击了民办教育行业，导致数百万个工作岗位消失。2022年，科技行业也受到重创，投资减少42.6%，大量失业。房地产行业也因政策打击陷入低迷，70%的私人财富被捆绑在房产上。

尽管地缘政治紧张局势和美国制裁也对经济造成影响，但习近平的决策是主要原因。为了应对危机，习近平最近放宽了一些政策，例如对教育部门的严格规定，并邀请科技公司负责人座谈，承诺政府支持。

然而，习近平无法扭转他在疫情期间的长期清零政策带来的损失，2021年仅新冠测试就耗资3700亿美元，地方政府负担沉重。中国政府现在不得不花费大量资金帮助地方政府重新站起来。(NZZ外部链接/德)

中国两会期间，中国总理李强公布了2025年 “5%左右”的增长目标。 KEYSTONE

北京重申其 “不懈斗争 ”的决心

瑞士报纸Agefi于3月12日发布题为《北京重申 “不懈斗争 ”的决心》的文章，就刚刚结束的中国第十四届全国人民代表大会第三次会议进行了评述。

“中国立法机构的年度会议敦促各界在经济低迷和中美政治和贸易竞争日益加剧的背景下，进行‘不懈’的斗争。”

文中提到，中国人大副委员长李鸿忠在会上呼吁“为中华民族复兴的伟大事业不懈奋斗”，这暗示着中国发展经济和重返世界大国行列的意愿。

会议上，代表们表决了关于中国中央和地方预算、经济发展计划、立法者法修正案的决议。“每次表决几乎都是全票通过。伴随着短暂的掌声，一年一度的盛会在国歌声中落下帷幕。”文章介绍道，“中国立法机构的主要职能是记录，其投票表决的大部分提案都已由中共高层决定，事前并未经过磋商。”

Agefi写道，会议最受关注的时刻之一是中国总理李强的讲话。他公布了2025年 “5%左右”的增长目标(与去年持平)、中国的财政预算赤字率前所未有的增长，以及对民营企业家的支持等。另外，李强在政府工作报告中承诺要使内需成为“增长的动力和支柱”。

中国证券监督管理委员会主席吴清表示，鉴于中国初创企业DeepSeek最近取得的成功，人工智能展示了 “中国的创新能力”，可能成为重要经济杠杆之一。

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