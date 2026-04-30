瑞士家庭净财富突破5万亿瑞郎

2025年，瑞士家庭财富又有所增长。 Keystone-SDA

去年，瑞士家庭的金融资产和房地产双双增长。特别是房地产价格持续上涨，在过去25年里成为推动瑞士家庭财富不断增长的重要因素。

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瑞士国家银行4月28日公布的数据显示，2025年瑞士家庭金融资产同比增长3.8%，增至3.278万亿瑞郎(约合25万亿人民币)。瑞士央行表示，资产增加主要与居民的投资和储蓄行为有关，包括职业养老金储备增加、购买更多基金类产品，以及存款规模上升。

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瑞士家庭还受益于股市上涨带来的资本收益。

截至去年底，瑞士家庭持有的不动产市值同比上升5%，增至2.924万亿瑞郎。与此同时，家庭负债增加逾3%，达到1.070万亿瑞郎。其中，抵押贷款占据主要份额，规模为9830亿瑞郎，同样增长超过3%。

家庭净财富(即金融资产与房地产之和减去负债)同比增长4.6%，达到5.132万亿瑞郎。

瑞士国家银行指出，过去25年间，瑞士家庭净财富已“增加了一倍以上”，主要推动力来自房地产，其增长速度明显快于按揭负债。

从长期来看，瑞士家庭房地产的市场价值在25年中翻了三倍，而负债-主要是抵押贷款-增长超过一倍。金融资产同样翻了一番以上，其增长主要源于持续的交易活动。

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