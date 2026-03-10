瑞士就业岗位：服务业增加，工业减少
在2025年第四季度，瑞士劳动力市场的就业人数继续小幅增长。这一增长依然由服务业推动，而工业就业岗位数量则持续下降。
从联邦统计局发布的就业晴雨表来看，瑞士总体就业前景乐观。2025年第四季度，就业人数同比增长0.2%，达到554.4万人。与上一季度相比的季节性调整增长为0.2%。
10月至12月期间，服务业新增就业岗位9700个，较去年同期增长0.2%。与此同时，工业和建筑业则减少了1100个岗位，同比下降0.1%，延续了上一季度的趋势。
空缺职位减少
瑞士的职位空缺数量持续下降。据企业报告，第四季度职位空缺为8.6万个，比去年同期减少4.3%。然而，联邦统计局指出，技术工人招聘困难的状况近期并未得到显著改善。
据联邦统计局数据显示，短期就业前景呈积极态势。计划增加员工的企业比例较上一季度略升至10.1%，而考虑裁员的企业比例则略微下降至5.2%。
由此推算的就业前景指标小幅上升至1.03。
劳动力短缺预示瑞士面临巨大的人口挑战
