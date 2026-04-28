瑞士曾经对游牧人群体的系统性迫害现被认定为“反人类罪”
瑞士议会宣布，20世纪该国将耶尼什人和辛提人家庭的孩子强行带离父母、送入福利机构和收容所的做法，构成“反人类罪”。
瑞士国民院议员遵循其法律事务委员会的建议，以100票赞成、67票反对、20票弃权的投票结果，通过了这项声明。
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在声明中议会承认，瑞士国内的一个少数族群曾遭到迫害，这些行为按照当前的国际法标准已构成反人类罪。
议会同时呼吁联邦、各州以及地方政府采取行动，保护耶尼什人和辛提人社群的利益，并承认游牧生活方式是一种延续至今仍活着的传统。
联邦委员会在2025年2月的一份书面说明中指出，直至1973年为止，估计共有约2000名儿童被迫离开原生家庭、被安置在其他地方。也正是在这一年，瑞士政府首次将针对耶尼什儿童的迫害正式定性为反人类罪。
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