The Swiss voice in the world since 1935
新闻

瑞士火灾酒吧业主被正式羁押候审

"星座"酒吧老板正式被羁押候审
“星座”酒吧业主被正式羁押候审。 Keystone-SDA

瑞士地方法院宣布，对跨年夜失火、造成40人丧生的“星座”酒吧业主实施审前羁押。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

瓦莱州法院于1月12日宣布，克莱恩-蒙塔纳镇“星座”酒吧的业主之一，雅克·莫雷蒂(Jacques Moretti)将被羁押三个月。

由此，法院批准了检察官的审前羁押(指在刑事案件的正式审判开始之前，法院或司法机构命令将被指控犯罪的人暂时关押，以防止其潜逃、串供、干扰证人或继续犯罪等)申请。

1月9日，瓦莱州总检察长贝娅特丽斯·皮卢(Beatrice Pilloud)申请了针对雅克·莫雷蒂的逮捕令，防止其逃逸。不过，目前莫雷蒂的妻子仍未被羁押。

法庭在声明中宣布“检察官办公室要求的各项措施一经落实—特别是提供担保金—审前羁押即可解除。”

上述措施可有效防止嫌疑人逃逸。

法庭同时强调：“审前羁押属于程序性拘留，其唯一目的是确保调查的顺利开展。”

雅克·莫雷蒂的案件仍遵循“无罪推定”原则。

阅读最长

讨论最多

新闻

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团