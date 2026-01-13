瑞士火灾酒吧业主被正式羁押候审

“星座”酒吧业主被正式羁押候审。 Keystone-SDA

瑞士地方法院宣布，对跨年夜失火、造成40人丧生的“星座”酒吧业主实施审前羁押。

2 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Swiss fire bar owner officially remanded in custody 更多阅览 Swiss fire bar owner officially remanded in custody

Deutsch de Barbesitzer von “Le Constellation” offiziell in Untersuchungshaft 原版 更多阅览 Barbesitzer von “Le Constellation” offiziell in Untersuchungshaft

瓦莱州法院于1月12日宣布，克莱恩-蒙塔纳镇“星座”酒吧的业主之一，雅克·莫雷蒂(Jacques Moretti)将被羁押三个月。

由此，法院批准了检察官的审前羁押(指在刑事案件的正式审判开始之前，法院或司法机构命令将被指控犯罪的人暂时关押，以防止其潜逃、串供、干扰证人或继续犯罪等)申请。

1月9日，瓦莱州总检察长贝娅特丽斯·皮卢(Beatrice Pilloud)申请了针对雅克·莫雷蒂的逮捕令，防止其逃逸。不过，目前莫雷蒂的妻子仍未被羁押。

法庭在声明中宣布“检察官办公室要求的各项措施一经落实—特别是提供担保金—审前羁押即可解除。”

上述措施可有效防止嫌疑人逃逸。

法庭同时强调：“审前羁押属于程序性拘留，其唯一目的是确保调查的顺利开展。”

雅克·莫雷蒂的案件仍遵循“无罪推定”原则。

阅读最长 讨论最多