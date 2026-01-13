瑞士火灾酒吧业主被正式羁押候审
瑞士地方法院宣布，对跨年夜失火、造成40人丧生的“星座”酒吧业主实施审前羁押。
瓦莱州法院于1月12日宣布，克莱恩-蒙塔纳镇“星座”酒吧的业主之一，雅克·莫雷蒂(Jacques Moretti)将被羁押三个月。
由此，法院批准了检察官的审前羁押(指在刑事案件的正式审判开始之前，法院或司法机构命令将被指控犯罪的人暂时关押，以防止其潜逃、串供、干扰证人或继续犯罪等)申请。
1月9日，瓦莱州总检察长贝娅特丽斯·皮卢(Beatrice Pilloud)申请了针对雅克·莫雷蒂的逮捕令，防止其逃逸。不过，目前莫雷蒂的妻子仍未被羁押。
法庭在声明中宣布“检察官办公室要求的各项措施一经落实—特别是提供担保金—审前羁押即可解除。”
上述措施可有效防止嫌疑人逃逸。
法庭同时强调：“审前羁押属于程序性拘留，其唯一目的是确保调查的顺利开展。”
雅克·莫雷蒂的案件仍遵循“无罪推定”原则。
阅读最长
讨论最多
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。