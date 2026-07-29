世界杯：瑞士球员所获红牌被证实判罚有误

布雷尔·恩博洛因假摔被红牌罚下后，向裁判申诉。 Keystone / Peter Klaunzer

总部位于苏黎世的国际足球协会理事会(IFAB)日前澄清了VAR(视频助理裁判)的介入范围。今后，在球员因错误判罚而被出示黄牌的情况下，视频助理将不再能够就犯规性质进行干预。这意味着，2026年世界杯四分之一决赛瑞士前锋布雷尔·恩博洛(Breel Embolo)对阵阿根廷时被罚下场，不符合规则。

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美国媒体《The Athletic》收到了一份国际足球协会理事会周一(7月27日)提交的声明，明确规定：足球规则中的“球员错判”(mistaken identity)条款只能用于确认究竟是哪名球员犯规，而不能用来更改犯规行为本身的性质。

国际足球协会理事会之所以作出这一决定，是因为2026年7月12日在堪萨斯城举行的一场充满争议的比赛。当时，瑞士前锋布雷尔·恩博洛被红牌罚下，而这一判罚后来被认为本不应该发生。

比赛进行到第72分钟时，阿根廷球员莱安德罗·帕雷德斯(Leandro Paredes)因对恩博洛犯规而领到黄牌。但视频助理在回看后认为双方实际上并未发生接触，且恩博洛存在明显假摔行为，于是依据“球员错判”条款介入。结果，原本出示给帕雷德斯的黄牌被改判给恩博洛。由于恩博洛此前已经领到一张黄牌，因此两黄变一红被罚出场。

在少一人的情况下，瑞士队顽强坚持到加时赛，最终以1:3不敌阿根廷队。

欧洲足球协会联盟(UEFA)和瑞士足球联盟(SFL)此前就认为，视频助理无权依据“球员错判”条款改变对犯规性质的认定。此次发布的声明证实了这一点。

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