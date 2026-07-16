瑞士监狱人满为患

反酷刑委员会批评瑞士监狱人满为患。 Keystone-SDA

瑞士监狱人满为患，导致监禁条件恶化，并侵犯了在押人员的基本权利-这是瑞士国家防止酷刑委员会(National Commission for the Prevention of Torture)在其最新年度报告中得出的结论。

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该委员会7月13日发布的声明指出，监狱过高的入住率不仅压缩了在押人员的个人空间和隐私，还增加了暴力事件发生的风险，并对医疗服务保障造成不利影响。同时，监狱工作人员也面临沉重的工作压力。

瑞士的监狱和囚犯数据 根据瑞士联邦统计局最新公布的数据，截至2026年1月31日：

瑞士共有90所监狱及其他刑罚执行机处于运营状态。这些机构共提供7373个羁押名额。实际关押的在押人员为7119人。全国监狱平均入住率达到96.6%，接近满员状态。

委员会指出，单纯增加羁押场所并不能解决问题。相反，瑞士需要制定一项全面战略，以减少被羁押人员的总体数量。

此外，委员会还对将寻求庇护者安置在民防避难所(瑞士冷战时期建立的大规模地下防护设施，原本用于在战争、空袭、核事故或其他重大灾害发生时保护平民)的做法提出批评。委员会认为，由于空间过于拥挤、缺乏自然光照，以及通风系统持续产生噪音，这些场所的居住条件尤为令人担忧。

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