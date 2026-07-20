瑞士研究发现：看似相同的动作，其实各有千秋
“人不可能踏进同一条河流”是古希腊哲学的经典命题。万物皆变、无物常住。你知道吗？就连我们每次伸手去拿咖啡杯的动作都不尽相同。弗里堡大学称，这样的差异源自神经细胞。大脑正是通过神经细胞对每个动作做出调整。
弗里堡大学日前表示，神经细胞就像大脑的“最优方案估算器”。它们将真实感官信息与自身预测相结合。无需特意去看，本体感受(即“第六感”)就能让我们感知到身体在空间中的位置，进而引发动作的变化。
相关声明解释道，研究发现，每一个动作都建立在肌肉、肌腱及关节中的传感器给出的反馈信息上。本体感受随后告诉大脑，我们身在何处，下一步该怎么行动。上述研究已由国际顶尖综合性生物学学术期刊《当代生物学》刊载。
科研人员对经过训练并能伸出爪子接住水滴的小鼠进行研究。他们用高倍摄像机记录小鼠的动作。研究团队使用双光子显微镜(two-photon microscopy，一种先进的荧光成像技术，利用近红外激光同时激发两个低能量光子，使活体组织内深层-可达数毫米处的细胞发出荧光，是进行活体、深层组织高分辨率三维成像的利器。)识别出单个本体觉神经元，并利用高度聚焦的激光束精准消除这些神经元。与传统需要使整个脑区失活的方法相比，这种技术实现了对单个神经元的精准操控。
此后，小鼠虽仍能接住水滴，但动作模式发生了变化。研究首席作者Mélanie Palacio-Manzano在新闻稿中指出：“它们的动作序列更加杂乱无章，同时越来越刻板，越来越像机器人。”
研究表明，大脑在控制运动时，更依赖自身的预期，而非来自身体的感觉反馈。当这些神经元停止活动后，动作本身仍然准确，但动作序列却愈发固定且模式化。
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