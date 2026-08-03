瑞士研究：烟花对鸟类的影响可持续数日

研究表明：烟花燃放后，鸟类仍会持续数天遭受痛苦 Keystone-SDA

巴塞尔最新研究发现，烟花燃放会对鸟类造成持续数天的负面影响。研究显示，鸟类不仅会在烟花声响中惊慌逃离，还会在之后数日内难以获得充分休息，并避免返回原有栖息地。

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Deutsch de Studie zeigt: Vögel leiden noch Tage nach dem Feuerwerk 原版 更多阅览 Studie zeigt: Vögel leiden noch Tage nach dem Feuerwerk

生物学家瓦伦丁·莫泽(Valentin Moser)在接受瑞士Keystone-SDA通讯社采访时表示：“烟花表演结束后，人们经常会看到许多鸟类在白天睡觉。它们把头埋进羽毛里，试图补回此前失去的睡眠。”

这项发表在《动物行为》(Animal Behaviour)期刊上的研究显示，烟花对鸟类的影响远不止燃放当晚。研究开展时，莫泽任职于瑞士联邦森林、雪与景观研究所。研究团队在2020/2021年至2022/2023年连续三个冬季，对巴塞尔边境三角地区一个鸟类夜间栖息地的活动情况进行了监测。

研究重点关注黑头鸥，同时也记录了其他水鸟和鸣禽的行为变化。结果显示，在跨年夜零点前后，黑头鸥的飞行时间急剧增加。受到附近烟花爆竹惊扰后，这些鸟类会立即飞向高空，并表现出明显的应激反应。

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其他水鸟，如鸭子和天鹅，会在听到第一声爆响后立即离开栖息区域，而且大多数情况下直到第二天才会返回。研究还发现，即便是通常只在白天活动的鸣禽，也会在午夜时分因受惊而慌乱飞行。

烟花影响持续数日

研究指出，烟花带来的干扰并不会在一夜之间结束。在跨年夜后的几天里，黑头鸥在栖息地的数量明显下降。以2022/2023年冬季为例，1月1日观测到的黑头鸥数量比2022年12月27日减少了60%以上。此后经过数天时间，鸟群数量才逐渐恢复，应激行为也才回落至正常水平。

研究人员还发现，在新冠疫情期间的2020/2021年冬季，鸟类受到的行为干扰最小。当时由于防疫限制措施，烟花燃放规模显著减少。研究负责人瓦伦丁·莫泽表示：“这种程度的干扰虽然在鸟类能承受的范围之内，但问题在于，烟花往往会在非常广泛的区域内同时燃放，使鸟类几乎没有避开的机会。”他还指出，烟花燃放通常缺乏明确的时间限制，往往持续整晚进行，这进一步加剧了对鸟类的影响。

受持续高温和干旱天气影响，今年瑞士多地大幅缩减甚至取消国庆(8月1日)烟花活动，至少12个州全面禁止燃放烟花。

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