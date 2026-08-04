电信涨价、入籍数字化：8月1日起瑞士生活新变化

Sunrise将从8月1日起上调面向个人和企业客户的移动通信及互联网套餐价格。 Keystone-SDA

自8月1日起，多项新规和新措施将在瑞士生效，其中包括电信资费上调、入籍申请数字化和瑞航恢复特拉维夫航线等。

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电信订阅

瑞士第二大电信运营商Sunrise将自8月1日起上调面向个人和企业客户的手机及互联网套餐价格。

届时，每个套餐的月基本费用将上涨1.50瑞郎（约合1.85美元）；对于多重套餐或组合套餐，每增加一个套餐，费用将上涨0.75瑞郎。

Sunrise旗下Yallo和Lebara品牌的套餐价格也将上调，涨幅依据具体手机套餐而定，介于0.50瑞郎至2瑞郎之间。大多数套餐的涨幅为1瑞郎。

不过，旗下子品牌Swype和CHmobile，以及部分企业客户专属套餐不在此次提价范围内。此次调价不涉及预付费业务、家庭安防服务、各类增值服务，以及手机等终端设备的分期付款购机计划。

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养老保障

为避免第13个月的养老遗属保险金发放后导致部分退休人员的职业养老金被削减，瑞士政府决定提前修订《职业养老、遗属及残障保险条例》，相关修正案将于8月1日生效。

根据现行规定，为防止“过度保障”，退休人员从职业养老金(第二支柱)和养老遗属保险金(第一支柱)获得的总养老金收入，不得超过退休前工资的85%。

如果不调整相关规定，未来增发的第13个月养老遗属保险金可能会让一些退休人员领取的养老金总额超过原工资的85%。这种情况下，职业养老金基金(第二支柱)则可能会被相应削减。

联邦政府表示，此次法规调整旨在提前消除这一问题，确保新增的第13个月养老遗属保险不会导致职业养老金被迫减少，同时使退休人员能够真正从这项福利改革中受益。

航空运输

瑞士国际航空公司(SWISS)自8月1日起恢复往返以色列特拉维夫的航班。

其母公司汉莎航空集团自今年6月起已恢复执飞特拉维夫航线，不过航班数量较以往有所减少。

此前，瑞士国际航空公司曾多次延长暂停飞往特拉维夫航班的措施。瑞航此前多次调整并暂停特拉维夫航线，原因是以色列和美国对伊朗发动袭击后，伊朗及周边地区安全局势持续紧张。

入籍申请

自8月1日起，瑞士普通归化入籍(ordinary naturalisation，即外国人在满足居住年限、语言能力、融入社会等条件后，通过正常程序申请获得瑞士国籍)的申请相关流程将实现数字化。

联邦政府表示，未来各州主管部门与联邦移民事务秘书处(SEM)之间的沟通和文件传输将改为通过电子方式进行，不再依赖邮寄往来。

此举旨在优化政府部门之间的沟通效率和数据交换流程，提高入籍申请的处理效率。

短时工作

联邦政府决定延续现行规定，继续允许企业为员工申请最长24个月的短时工作补贴(Kurzarbeitsentschädigung)，而不是恢复至原先12个月的上限。

短时工作(Kurzarbeit)是企业在经营困难时期，通过临时减少员工工时而非裁员来降低成本，员工部分工资损失由失业保险补偿的一种就业保障制度。

因此，自8月1日起，符合条件的企业仍可为员工申请最长24个月的短时工作补贴。该延长措施将持续至2027年1月31日。

联邦政府指出，根据当前经济预测，短期内劳动力市场形势预计不会出现显著改善。因此，延长这一措施旨在保障就业岗位，防止失业人数上升。

政府同时表示，该政策还将为受影响企业提供更大的规划和经营确定性。

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