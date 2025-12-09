经合组织称赞瑞士移民融入成效显著

经合组织对瑞士移民融入工作的成功表示认可。 Keystone-SDA

据数据统计，截至2024年底，瑞士的永久居民总人口达9’048’900人，创历史新高。同时，永久居住在瑞士的外国人数量约为236万，占总人口比例的26%。这些外国移民对瑞士人口增长做出重要贡献的同时，其融入也对瑞士社会意义重大。

经济合作与发展组织(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)的一份研究显示，瑞士在移民融入工作方面表现出色。

瑞士的移民就业率(77%)远高于经合组织的平均水平。国际比较显示，前往瑞士的移民不仅受教育程度高，在学习官方语言方面也十分积极。

研究指出，目前仍需采取措施促进女性移民融入。与男性相比，女性更难在劳动力市场占据一席之地。

移民指在瑞士境外出生但现居瑞士的人口。其中四分之三受益于瑞士与欧盟之间的自由往来政策进入瑞士。上述研究受瑞士移民事务秘书处委托完成。

