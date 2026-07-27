绿党要求瑞士环境部长卸任

气候政策：马佐内批评联邦委员罗施蒂，并呼吁制定计划 Keystone-SDA

瑞士绿党主席莉莎·马佐内(Lisa Mazzone)认为，环境部长阿尔伯特·罗斯蒂(Albert Rösti)未能有效保护民众免受热浪冲击，应被解除环境部长职务。

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在接受采访时，绿党主席莉莎·马佐内表示，在罗斯蒂执掌环境事务期间，瑞士气候政策接连倒退。“我相信，无论换成哪位联邦委员负责这个部门，都会比阿尔伯特·罗斯蒂做得更好。”

马佐内指出，甚至未到7月时，热浪带来的损失和伤害已经显而易见。她提到，当前正面临严重干旱，农民不断发出求助呼声，许多河流水位降至异常低位，导致鱼类大量死亡。“我们正身处危机之中，而瑞士联邦政府却像是在放假，”她说。

马佐内认为，高温天气和干旱现象暴露出罗斯蒂在气候政策上的失职，并指责其正在破坏瑞士的气候政策。她呼吁联邦政府尽快制定应对措施方案，包括推进城市绿化、实施建筑节能改造，以及为劳动者提供切实的高温防护措施等。

反应不一

据Tamedia媒体集团报道，马佐内的这一要求在瑞士政坛并未获得广泛支持。即便是一些对罗斯蒂能源和气候政策持批评态度的政党，大多数也认为要求他交出环境事务职责有些过头。

例如，社会民主党议员哈桑·坎丹(Hasan Candan)表示，气候变化在瑞士造成的现实影响确实令人担忧。“我们迫切需要采取更多、更有效的措施，并增加投资，以应对气候危机，”他说。不过他认为，问题在于罗斯蒂推行的政策缺乏可持续性，“未能充分保护民众和环境”。

自由绿党主席于尔格·格罗森(Jürg Grossen)也认同马佐内的部分批评意见。他认为，联邦政府在气候政策上行动“过于迟缓、过于犹豫”，交通领域去碳化就是一个典型例子。不过，他并不支持要求罗斯蒂让出环境事务主管权。他表示，联邦委员会如何分配职责属于政府内部事务。但格罗森也指出，与其他联邦委员相比，罗斯蒂有时难以完全摆脱党派立场。“作为联邦委员，必须把党派政治放在一边，”他在接受Tamedia采访时说。

中间党议员斯特凡·米勒-阿尔特马特(Stefan Müller-Altermatt)同样对罗斯蒂的能源和气候政策提出批评，但认为要求重新分配环境事务职责并不恰当。在他看来，这类攻击几乎已成为政党的“生存逻辑”：绿党要求罗斯蒂交出部门领导权，而罗斯蒂所在的瑞士人民党则要求负责难民与庇护事务的社民党联邦委员贝亚特·扬斯(Beat Jans)辞职。

米勒-阿尔特马特认为，这种做法会损害联邦委员会。针对个人提出辞职或撤职要求，只会削弱政府，而无助于围绕具体政策展开实质性的政治辩论。

瑞士人民党主席马塞尔·德特林(Marcel Dettling)则直接批评马佐内，认为她的言论主要是为了吸引公众关注。他表示，罗斯蒂“绝对是担任环境部长的合适人选”。

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