苏黎世市中心公开吸毒现象增多

苏黎世市中心公开吸毒现象呈上升趋势 Keystone-SDA

面对越来越多吸毒者聚集在公共场所的问题，苏黎世市政府加强了警方巡查力度，并扩大社会工作干预措施，以应对市中心公开吸毒现象日益增多的情况。

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苏黎世市政府表示，近期公开吸毒人数有所增加，尤其集中在贝克公园(Bäckeranlage)、兵营区(Kasernenareal)、苏黎世火车总站3号站台周边、格斯纳大道(Gessnerallee)以及沙恩岑护城河(Schanzengraben)一带。这些地点不仅出现了公开吸毒现象，也存在毒品交易活动。

与此同时，大批人员在上述区域聚集，由此引发的纠纷和冲突有所增多，导致普通市民难以正常使用这些公共空间或在此停留休憩。

约一个月来，苏黎世市警方已将第1区和第4区受影响最严重的区域列为重点整治区域，通过增加巡逻频次、加强身份检查，并对扰乱公共秩序者下达驱离令等措施，遏制相关问题蔓延。

同时，警方也在加大对毒品交易活动的打击力度。苏黎世市政府强调，“公共空间内的吸毒和贩毒行为不会被容忍”。

作为配套措施，市政府今年夏季将在贝克公园持续举办各类活动，希望为该区域注入更多活力，吸引不同群体共同使用这一公共空间。相关地点也会定期进行清洁和维护，并安排专业咨询服务驻点。此外，在暑期期间，相关机构还开展面向年轻人的外展预防项目，重点关注成瘾物质和混合用药问题。

戒毒援助体系承受巨大压力

早在今年5月的一次市议会会议上，苏黎世市政府便表示，希望避免形成固定的露天吸毒聚集地，同时减少公共场所吸毒现象。因此，当前政策采取“预防与执法并重”的策略。

目前，苏黎世已设立的3个低门槛戒毒服务中心均处于满负荷运转状态，主要服务对象为使用“快克”(Crack)和“Freebase”(一种可吸食的可卡因制剂)的人群。除位于兵营区的集装箱安置点外，吸毒者还可在奥尔利孔(Oerlikon)和塞尔瑙(Selnau)的专门设施内，在相对安全的环境中吸食快克和Freebase。为此，苏黎世市政府甚至以每支4瑞郎的成本向他们提供吸食用烟管。与此同时，当局对小规模毒品交易采取有限容忍态度，以防相关行为转移至街头。

此外，苏黎世还在贝德街运营一处面向非本市居民的接待中心，为他们提供社会援助，并协助转介至所属居住地的相关机构。据估计，苏黎世市中心约400名快克成瘾者中，约有一半来自市外地区。

快克这种成瘾性极强的毒品，大约在三年前开始集中出现在贝克公园周边。市政府认为，这与当时位于兵营区的戒毒服务中心关闭有关。而实际上，市政府早在2020年便已在毒品发放点观察到这一趋势。随后，人们开始担心第4区的这座公园可能演变为新的露天吸毒聚集地。

当地居民，尤其是周边居民，普遍希望市政府采取更强硬措施，包括加强执法力度。然而，瑞士人民党提出的多项相关动议并未获得议会支持。这些提案主张对快克和Freebase使用者实施更严格管控，例如强化身份检查和驱逐措施等。

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