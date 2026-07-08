苏黎世成为全球生活成本第二高的城市

纵观全球，苏黎世是高净值人士生活成本第二高的城市。 Keystone-SDA

瑞士宝盛银行(Julius Bär)的一项排名显示，对于高净值人士而言，在苏黎世生活将承担全球第二高的生活成本，仅次于新加坡。

分享

3 分钟

根据瑞士宝盛集团刚刚发布的最新一期高端生活指数(Lifestyle Index)，与去年相比，苏黎世跃升三位。该指数对维持“高品质生活”所需成本进行计算。苏黎世排名迅速上升主要源自瑞郎升值。

高端生活指数(Lifestyle Index) 瑞士宝盛高端生活指数(Julius Baer Lifestyle Index)是由瑞士私人银行集团瑞士宝盛发布的、用以记录高净值人士奢侈消费趋势的指数。该指数通过比较全球多个城市中代表高端生活的商品和服务的价格，衡量维持高净值人群奢华生活方式的相对成本 。该指数最初于2011年作为《亚洲财富报告》的一部分推出，主要关注亚洲市场 。自2020年起，其调查范围扩展至全球，并更名为《全球财富和生活方式报告》。瑞士宝盛银行于2026年7月7日发布了最新一期报告，涵盖全球25个主要城市的高端生活指数。

按照全球标准，苏黎世的住房、自行车、手提包、医疗保健服务、激光眼科手术及水疗护理尤其昂贵；私立学校的学费反倒相对实惠。

研究指出，由于住房和汽车价格持高，且新元走势强劲，新加坡蝉联全球高净值人士生活成本最昂贵的城市。

摩纳哥位居榜单第三名；之后是香港，伦敦排在第五。研究显示，受通胀及汇率因素影响，去年全球富豪生活成本(以美元计算)平均上涨约10%。

全球十大最昂贵城市排名(2026年)： 1. 新加坡

2. 苏黎世

3.摩纳哥

4. 香港

5. 伦敦

6. 上海

7. 巴黎

8. 悉尼

9. 米兰

10. 曼谷

相关内容

相关内容 人口统计 大多数瑞士居民都富有吗？ 此内容发布于 一位读者想知道是不是真的有些瑞士人收入过低，以至于买不起强制性医疗保险，另一位读者问道：大多数瑞士人真的富有吗？ 更多阅览 大多数瑞士居民都富有吗？

“稳定与信心”的信号

报告作者认为，“如今，全球发展息息相关，汇率对生活成本的影响亦日益加深。” 苏黎世排名上升，反映出高净值人士在动荡时期更加重视财富保值，也进一步巩固了苏黎世作为稳定、可信赖财富中心的形象。

指数数据的采集于2026年2月底结束，调查于3月初完成。因此，伊朗战争的影响并未反映在最终结果中。

阅读最长 讨论最多