薯条、甜饮：瑞士要求垃圾食品广告远离儿童

联邦政府希望将不健康产品的广告远离儿童 Keystone-SDA

瑞士政府计划禁止面向13岁以下儿童的高糖、高脂等不健康食品的广告。例如薯片、巧克力和甜味饮料的广告将不再被允许出现在校园内。该政策旨在促进行业自律。

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6月初，联邦食品安全与兽医局(FSVO)向伯尔尼食品和广告行业的代表提交了一份关于自我监管的提案。

具体条件如下：自律措施须覆盖整个行业，并涵盖所有能够大规模、定向接触13岁以下儿童的线上与线下广告渠道，包括电视、互联网、社交媒体、网络游戏以及学校周边的广告海报。

广告限制措施须以世界卫生组织的营养标准为科学依据。自律机制最终应接受联邦政府的监督。食品与广告行业须在7月中旬前确认参与该自律计划，并承诺遵守相关标准。

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五分之一的儿童超重

瑞士食品安全局指出，糖果、零食和甜味饮料的广告会影响儿童的饮食行为，并助长高热量食品和饮料的消费。

与此同时，瑞士每五名儿童中就有一名存在超重或肥胖问题。这会显著增加患上第二型糖尿病或心血管疾病等非传染性疾病的风险。

政府表示，早期的饮食习惯会对人生后期的营养状况产生持久影响。因此，儿童和青少年应从幼年起就要养成健康的饮食习惯。

向儿童投放高糖、高脂或高盐食品广告已被证实会影响其消费行为，并导致不健康的饮食习惯。鉴于儿童极易受到广告影响，因此有必要对其给予特别保护。

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