近五分之一瑞士人持有加密货币

近五分之一的瑞士人持有加密资产 Keystone-SDA

加密货币投资在瑞士日益普及。卢塞恩应用科学与艺术大学(HSLU)的一项调查显示，目前瑞士近五分之一的人持有加密货币资产。

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根据卢塞恩应用科学与艺术大学楚格金融服务研究所近日发布的一项调查得出的结果，约18%的受访者表示他们持有比特币或其他加密货币，较去年上升了2个百分点。

这项研究基于一项2026年2月-3月进行的，有代表性、由楚格金融服务研究所与卢塞恩州立银行合作开展的在线调查，来自瑞士各地的1772人参与了调查。

调查显示，在选择加密资产服务提供商时，安全性仍是大多数瑞士投资者最看重的因素，哪怕手续费较高也会选择安全性较高的加密货币。不过，尤其是刚进入市场的新投资者，往往难以从加密货币投资中获利。许多人选择入场的时机不对。

报告指出，加密货币市场周期对投资行为有明显影响。许多新投资者往往在比特币价格快速上涨时涌入市场，而在市场低迷时期则鲜少有人投资。研究人员表示，这种现象增加了投资者在高位入场的风险，并可能在随后遭遇亏损。

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