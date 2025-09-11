非暴力育儿原则被写入瑞士法律

“不打不成器”？这句古老的训诫如今正受到现代文明的全面审视。在瑞士，父母必须以不使用任何暴力的方式抚养子女。这一原则现已被明确写入《瑞士民法典》(Swiss Civil Code)。

9月9日，联邦院以33票赞成、4票反对、7票弃权的表决结果，通过了由政府提交的《民法典》修正案。早在今年5月，国民院就已通过该修正案。该法案旨在明确禁止在育儿过程中使用任何暴力，从而有助于预防暴力行为。

政府的提案在《民法典》中新增两条条款。第一条将“禁止使用暴力”的原则写入法律。第二条则规定：各州必须确保在育儿遇到困难时，父母和子女能够单独或共同寻求咨询机构的帮助。

瑞士儿童保护组织于2024年11月发布的一项研究显示，瑞士有多达五分之一的儿童经常遭受心理暴力。