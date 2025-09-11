非暴力育儿原则被写入瑞士法律

相关内容
瑞士有“太多”准妈孕期饮酒
由于预防措施不足，瑞士每年出生时患有胎儿酒精综合征的婴儿多达1’700名。瑞士成瘾基金会在世界无酒日当天对此提出批评。
瑞士快餐业繁荣引发公民健康担忧
瑞士的快餐门店数量日益增多，且势不可挡，引发政府和医生对民众饮食习惯及人口健康的忧虑。
2025年上半年欧盟收到40万份庇护申请
由于中东和东欧地区的持续战乱，据统计，2024年有超过43万人在欧盟获得庇护身份，其中叙利亚、阿富汗和委内瑞拉公民是申请者中人数最多的群体。
工作场所
瑞士职场：坚持进修可带来更高收入
瑞士联邦统计局的一项调研显示，毕业十年后，持续坚持职业培训的人月收入比未进行任何进修的人高出400-1’300瑞郎(约合人民币3’553-11’549元)。
工作场所
不是瑞士生产的On昂跑鞋，你还会买单吗？
“瑞士制造”给人的印象是精准、可靠、高品质、带有奢华与传统工艺气质。瑞士的十字自然也就具有非常鲜明的品牌形象。On昂跑鞋近日因为鞋身上这个小小的十字成为舆论焦点，到底怎么回事？
研究边界
瑞士邮政试用机器人送包裹
Swiss Post tests four-legged robots in Zurich to aid parcel delivery.
农业经济
职场恋情被曝光，雀巢解雇首席执行官
瑞士食品巨头雀巢公司(Nestlé)紧急解雇了首席执行官洛朗·弗雷克斯(Laurent Freixe)，决定立即生效。此前一项调查发现，他与一名直接向其汇报工作的女性员工存在未公开的关系。
瑞士研究揭示啤酒泡沫的奥秘
瑞士苏黎世联邦理工学院(ETHZ)的科研人员经过七年研究，终于揭示了啤酒泡沫稳定性的秘密。
冰川和永久冻土
瑞士阿莱奇冰川“将在2100年前消失”
据意大利环保组织Legambiente称，如果不采取任何措施，瑞士的阿莱奇冰川(Aletsch glacier)很可能将在2100年前消失。该组织致力于监测意大利及海外冰川的健康状况。
涉嫌贩运中国籍性工作者，瑞士五人遭起诉
瑞士针对一桩涉及中国性工作者的人口贩运案件进行了三年的调查，现已对五名嫌疑人提起公诉。
