黑色阿尔卑斯猪获认定为瑞士本土品种

联邦政府承认“黑阿尔卑斯猪”为本土品种 Keystone-SDA

曾一度濒临灭绝的黑色阿尔卑斯猪迎来重要转机。瑞士联邦农业局近日正式认可这一猪种，使其成为瑞士现存唯一的古老本土猪种，也为这一珍稀品种的长期保育提供了保障。

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瑞士育种组织Patrimont于8月4日表示，获得官方认定后，黑色阿尔卑斯猪未来有望获得相关扶持措施和资金支持。

根据该组织发布的新闻稿，这一认定成果源于自2013年启动的品种复育工作。在此之前，黑色阿尔卑斯猪一度被认为几乎已经灭绝。

大约1980年，人们在卢克马尼耶山口和施普吕根山口周边发现了最后几批黑色阿尔卑斯猪。复育人员随后利用仅存的三条血系，重新培育出这一品种。

如今，瑞士已有25家种猪养殖场和12家育肥场饲养这一猪种。此外，在巴伦贝格露天博物馆(Ballenberg)、戈尔道野生动物园(Natur- und Tierpark Goldau)以及苏黎世动物园儿童园区Zoolino，也能看到这种猪。

黑色阿尔卑斯猪特别适应山区环境。它们躯干较短、腿部较长，加之深色皮毛能有效抵御强烈日照，因此不易晒伤。所以，目前这一猪种只被供应给山区农场饲养。

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