93岁中国籍寡妇被要求离开瑞士

行政法院表示，若要以家庭原因获得居留权，必须证明存在“不可或缺”的依赖关系。而本案未能证明这一点。 Keystone-SDA

伯尔尼行政法院裁定，尽管一名93岁的中国籍女性目前在当地接受女儿的特殊护理，但她必须离开瑞士。法院认为，法律意义上对女儿的依赖关系并未得到充分证明。

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这名持有瑞士护照的女儿与家人居住在伯尔尼地区。2018年她曾前往中国照顾生病的父亲。父亲去世后，她于2021年底将母亲接到瑞士。

这位持签证入境瑞士的寡妇随后申请居留许可，但遭州政府拒绝，并被要求离境。母女二人一路上诉至州内最高司法机构。

她们表示，这名高龄母亲患有老年痴呆及其他与年龄相关的疾病，在情感与心理层面完全依赖女儿。

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但行政法院在判决中指出，若要基于家庭原因获得居留权，必须存在“不可或缺”的依赖关系，而本案并未证明这一点。

法院还补充，轻度失智等诊断结果，并不会自动赋予居留权。此外，这名老妇人也可以在其家乡南京获得照护。即使要申请退休人士居留许可，她也缺乏与瑞士之间必要的紧密联系。

法院同时否认本案构成“困难情形”，认为“返回中国会导致该女性过早死亡”的说法缺乏依据。根据判决，她必须在2026年6月17日前离开瑞士。该判决仍可上诉至联邦法院。

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