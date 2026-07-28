Temu与瑞士中小企业协会合作推动线上销售

中国网商平台Temu将与瑞士中小企业协会合作开展在线销售。 Keystone-SDA

为了帮助瑞士企业拓展线上销售业务，中国在线零售平台Temu与瑞士中小企业协会(SME)签署了一份谅解备忘录。

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Deutsch de Temu spannt mit Schweizer KMU-Verband für Online-Verkauf zusammen 原版 更多阅览 Temu spannt mit Schweizer KMU-Verband für Online-Verkauf zusammen

相关联合项目计划于2026年至2027年实施。根据日前发布的一份新闻稿，该项目将包括培训课程、信息交流，以及对已经开展在线销售业务的瑞士企业进行案例分享。

该项目旨在降低企业进入电子商务领域的门槛，并推动瑞士中小企业的数字化转型。

据Temu介绍，此次合作旨在帮助更多中小企业更便捷地进入线上销售渠道，并接触新的客户群体。对于消费者而言，Temu表示，此举将带来更丰富的产品选择和更快的配送服务。

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瑞士中小企业协会表示，其代表约9000家企业，总计约有40’000名员工。此外，该协会还通过其出版物和区域商业平台覆盖数以万计的企业家。

Temu通过其电子商务平台，让制造商和零售商直接向终端消费者销售产品。该平台自2023年5月起在瑞士开展业务，并于2025年9月向本地零售商开放其电商市场。自那时起，瑞士企业便能够通过该平台直接销售其产品。

近年来，Temu在国际上多次受到批评。有关部门和消费者保护组织正在调查该平台是否全面遵守了产品安全、消费者权益保护以及数据保护等方面的法规要求。此外，瑞士零售商也批评称，来自中国的超低价直邮商品加剧了市场竞争压力。对此，Temu否认相关指控，并强调其已采取多项措施以确保符合相关法律法规要求。

Temu在瑞士的发展 根据瑞士独立咨询公司Carpathia最近公布的年度排名，中国廉价电商平台Temu已跻身瑞士在线零售商前五强。 该平台2025年在瑞士的营收已达10亿瑞郎(约合人民币84亿元)。 与多年来停滞不前的亚马逊电商平台不同，Temu通过调整适应消费者预期，赢得了众多瑞士客户。 瑞士几大电商平台依次是：Galaxus预计营收为23亿瑞郎、Zalando(18.2亿瑞郎)、Digitec(10.5亿瑞郎)、Temu(10亿瑞郎)。

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