Temu跻身瑞士电商平台前五强

瑞士电商增长的两大推手分别是Galaxus和Temu。 Keystone-SDA

根据瑞士独立咨询公司Carpathia近日发布的年度排名，2023年4月进入瑞士市场的中国廉价电商平台Temu已跻身瑞士在线零售商前五强。Carpathia专注于数字商务、电子商务以及零售和商业领域的数字化转型商业领域。

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Français fr Trois ans après son arrivée en Suisse, Temu dans le top 5 原版 更多阅览 Trois ans après son arrivée en Suisse, Temu dans le top 5

据预测，该平台2025年在瑞士的营收已达10亿瑞郎(约合人民币84亿元)，3年来突飞猛进。

Carpathia顾问及联合所有人大卫·莫兰特(David Morant)表示：“Temu加入排行榜后，营业额超过10亿瑞郎的电商平台首次达到四个。”

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Galaxus预计营收为23亿瑞郎(约合人民币193.5亿元)；紧随其后的是Zalando(18.2亿瑞郎，约合人民币153亿元)；Digitec以收益10.5亿瑞郎(约合人民币88亿元)排在第三；Temu位居第四，预计营收10亿瑞郎。四家电商总营收达71亿瑞郎(约合人民币597亿元)，占到榜单中50家线上零售商总销售额(142亿瑞郎，约合人民币1’194元)的一半。

亚马逊原地踏步

莫兰特指出，电商营收增长的主要驱力来自Galaxus和Temu。两大平台为瑞士电子商务贡献了共计9.5亿瑞郎(约合人民币80亿元)的额外收入。

与多年来停滞不前的亚马逊电商平台不同，Temu通过调整适应消费者预期，赢得了众多瑞士客户。莫兰特举例说：“例如，瑞士智能手机支付应用Twint很早就成为Temu的支付方式之一，帮助平台进一步赢得消费者信任。”

其他成绩可圈可点的电商平台还包括法国运动装备专营商迪卡侬(Decathlon)，其排名已攀升至第30位。

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