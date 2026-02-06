WEF：将调查执行长布伦德与艾普斯坦关系

（法新社日内瓦5日电） 世界经济论坛（WEF）今天表示，将对执行长布伦德（Borge Brende）与已故性罪犯艾普斯坦的交往展开独立调查。

前挪威外交部长、现年60岁的布伦德，自2017年起担任世界经济论坛的执行长。此一论坛每年在瑞士滑雪胜地达沃斯（Davos）举行全球政商领袖年度聚会。

法新社报导，美国司法部于本月初发布的大量文件中显示，布伦德在2018年至2019年期间，曾与艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有多次互动，在文件中布伦德名字被提及逾60次，但并不代表有不当行为。

世界经济论坛表示：「希望厘清董事会主席兼执行长布伦德与艾普斯坦共进3次商业晚宴，以及后来的电子邮件往来和简讯联系等有关情事。」

「鉴于这些互动，董事会已要求稽核暨风险委员会调查此事，而委员会随后已决定要启动独立审查。」

论坛强调，审查过程将维持透明，并以审慎态度、高效处理。

世界经济论坛表示，布伦德将继续留在论坛履行职务，但不会参与此次调查过程。

布伦德本人则发表声明指出，2018年造访纽约时，他曾应前挪威副总理罗德-拉森（Terje Rod-Larsen）邀请，与多位领袖及「一位被介绍为美国投资人的艾普斯坦」共进晚餐。

「隔年，我又参加了两场类似的晚宴，有艾普斯坦和其他外交官与商界领袖在场。有关晚宴及几封电子邮件与简讯，就是我与他的全部互动。」

「当时对艾普斯坦的过去与犯罪行为，我完全不知情。」

他表示，若早知艾普斯坦的背景，当初便会拒绝首度晚宴邀请，以及日后所有的联系与邀约。

布伦德坦承，自己本应更深入了解艾普斯坦的过往，而未能这么做，实感遗憾。（编译：纪锦玲）