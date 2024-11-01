X成助选利器 看马斯克如何为川普催票

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（法新社华盛顿31日电） 世界首富马斯克（Elon Musk）成了共和党总统候选人川普重返白宫之路上最重要的支持者，他利用自家社群媒体X来帮川普打选战。

自从2年前收购社群平台推特（Twitter）并更名为X后，马斯克就对这个平台展开大刀阔斧的改造。

近日研究指出，X平台上右翼内容能见度有所增加，民主党和左翼相关贴文的参与度则减少。

「华盛顿邮报」分析显示，在马斯克旗下，共和党相关帐号更频繁发文，并获得更多追踪者。

尽管这可能是因为部分用户在马斯克接掌平台后出走，不过演算法调整也可能发挥了作用。

马斯克利用拥有超过2亿粉丝的X个人帐号宣传川普的政见，特别是在移民及跨性别议题上。

他还散布关于投票机造假的阴谋论，这类说法已被拆穿，但可能成为川普败选后的指控基础。

「纽约时报」上个月分析马斯克5天内的X推文，发现在171则贴文中，近1/3含有错误资讯或缺乏前因后果。

马斯克还放大阴谋论，包括指控民主党为了投票目的而「引入」移民，以及有关海地移民吃宠物猫狗的不实说法。

根据「对抗网路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）的数据，马斯克在X发布有关美国大选的不实或误导言论，在今年短短数月内累积近12亿次浏览量。