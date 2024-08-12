X被控私自将用户个资用于训练AI 在欧洲8国遭申诉

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（法新社维也纳12日电） 隐私权倡议组织「欧洲数位权利中心」今天在8个欧洲国家针对社群媒体平台X提出申诉，指这家美国公司在未经使用者同意下，将个人资料「非法」灌注其人工智慧（AI）科技。

科技业亿万富豪马斯克（Elon Musk）拥有的X，本月稍早才遭到爱尔兰的资料保护委员会（Data Protection Commission，DPC）对其将收集资料用于训练自家AI工具的行径采取法律行动。

总部位于奥地利维也纳、别名「不关你事」（noyb）的「欧洲数位权利中心」（The European Center for Digital Rights）指出，X近期开始将6000多万名欧洲使用者的资料「不可逆灌注」其聊天机器人Grok，却从未知会这些用户或徵求同意。

欧洲数位权利中心抨击X「从未主动告知」使用者他们的资料正被用于训练AI，因为许多人似乎是「透过一则7月26日的爆红贴文，才得知这个新的预设选项」。

代替欧洲联盟（EU）采取行动的爱尔兰资料保护委员会上周表示，X已同意中止其饱受批评的将使用者个资用于AI科技相关处理方式。

尽管如此，欧洲数位权利中心创办人施伦斯（Max Schrems）在声明中指出，爱尔兰资料保护委员会未能就X实际处理个资方式「的合法性提出质疑」，看来只是「围绕问题边缘、而非针对问题核心」采取行动。

欧洲数位权利中心并示警，X的AI工具已经取得的欧盟使用者资料该怎么办，目前也还不清楚。

欧洲数位权利中心在奥地利、比利时、法国、希腊、爱尔兰、义大利、荷兰和西班牙等8国提出申诉，要求进行「全面调查」，并对X启动「紧急程序」，好让这些国家的个资保护当局采取行动。

施伦斯表示：「我们想要确保推特（Twitter，X原名）完全遵受欧盟法律，也就是至少要询问使用者同意与否。」

他指的法律是欧盟划时代的「通用资料保护规则」（General Data Protection Regulation，GDPR），订定目的是让大众对于企业如何运用他们的个资更容易控制。