Відновлення України: Швейцарія має намір відігравати провідну роль

Президент Швейцарської Конфедерації Іньяціо Кассіс. © Keystone / Laurent Gillieron

На початку липня 2022 року у Швейцарії має відбутися велика міжнародна конференція, присвячена питанням повоєнного відновлення і відбудови України. Порядок денний і список учасників стають дедалі більш конкретними. Проте, ще належить з'ясувати, наскільки добре цей проект скоординовано на міжнародному рівні.

This content was published on June 14, 2022 - 07:00

Бальц Рігендінгер (Balz Rigendinger)

Це не перша подібна конференція : вона продовжує цілу низку міжнародних конференцій з питань міжнародного співробітництва з Україною та зокрема з питань реалізації найважливіших реформ у цій колишній радянській республіці. Чергова конференція з питань реформ в Україні була запланована на липень 2022 року у Лугано. Але у лютому 2022 року почалася війна, сама конференція набула незапланованої ваги і на перший план постали питання відбудови та реконструкції.

Зеленський, Макрон, Джонсон, ООН

За словами президента Швейцарії І. Кассіса, очолюваний ним Федеральний департамент закордонних справ (Міністерство закордонних справ Швейцарії) запросив на Конференцію до південного італомовного швейцарського міста Лугано представників з 41 країни та 19 міжнародних організацій, включаючи Світовий банк та ООН. За словами президента, це буде конференція дуже високого рівня, тобто приїхати до Лугано мають міністри, прем'єр-міністри і навіть президенти.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердили свою участь, але поки що не відомо – йдеться про фізичний чи віртуальний формат?

І. Кассіс також особисто запросив до участі прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Той зі свого боку поки не відповів, чи приїде сам, чи направить делегацію. За повідомленнями ЗМІ, запрошено і президента Франції Еммануеля Макрона.

«Завдання щодо відбудови цієї країни просто величезні», — вважає президент Швейцарії. Насправді, для реконструкції України знадобляться не лише неймовірні суми грошей, а ще й нестандартні ідеї. Такі ідеї є, але не всі їх підтримують : наприклад, пропонується використовувати конфісковані кошти російських олігархів, які потрапили під санкції.

Тягар у відносинах між Швейцарією та ЄС?

Є ще проблема: конференція може серйозно порушити і без того дуже напружені відносини між Швейцарією і Євросоюзом. Організуючи цю конференцію, Швейцарія явно заходить на територію, де першу скрипку звик грати ЄС. На Всесвітньому економічному форумі (WEF) у Давосі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дуже чітко дала зрозуміти, кого вона бачить у провідній ролі щодо відбудови України - саме Європейський Союз. «Європейський Союз має стратегічний інтерес у тому, щоб стати лідером у відбудові України», – сказала вона.

Президент Швейцарської Конфедерації Іньяціо Кассіс (ліворуч) розмовляє з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем (на екрані) у Будинку Швейцарії в рамках 51-ї щорічної сесії Всесвітнього економічного форуму, ВЕФ, у Давосі, Швейцарія. 24 травня 2022 року. © Keystone / Laurent Gillieron

Наскільки добре ініціатива І. Кассіса скоординована з Європейським Союзом? Це питання залишається також відкритим. При цьому президент Швейцарії розглядає цю конференцію і роль самої Швейцарії як «ініціатора процесу формування плану відновлення України».

«Хто сяде за стіл переговорів»

Чи вступає таким чином Швейцарія у конкурентну боротьбу з ЄС? Зараз Комісія ЄС працює над створенням платформи для реалізації проекту реконструкції України. Але все це має відбуватися під керівництвом ЄС та українського уряду.

Відповідно до планів ЄС також будуть задіяні й багатосторонні установи, такі як Міжнародний валютний фонд або Світовий банк – ті самі організації, які І. Кассіс, ймовірно, також запросив до Лугано. «Ми маємо вирішити, кому насамперед дозволено буде сидіти за столом переговорів поряд з Україною», - сказав І. Кассіс в інтерв'ю телеканалу SRF.

«Справа не в грошах»

Хоча в ЄС вже проходить конкретна дискусія про те, звідки мають надходити кошти на відбудову України, І. Кассіс старанно уникає теми фінансування – йдеться лише про символічні суми та акції. На питання швейцарського телебачення «Скільки заплатить Швейцарія?» Іньяціо Кассіс відповів: «Справа не в грошах. Справа в тому, щоб розпочати процес».

Зруйновані будинки в Ірпені. Keystone / Laurence Figà-talamanca

Однак водночас на сайті Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) зазначено: «Швейцарія та Україна закликають до мобілізації коштів для реалізації програми відбудови України». Зі свого боку, Кассіс каже, що усі держави повинні мати можливість дати обіцянку (тобто брати участь у цій програмі). Проте, все це матиме більш символічний характер. Щодо фінансового внеску з боку Швейцарії, він зазначає : «Найбільший чек, який ми надаємо, – це організація цієї конференції».

Очевидно, що саме фінансування неминуче і швидко стане головним питанням конференції – прем'єр-міністр України Д. Шмигаль припускає, що відбудова країни коштуватиме понад 600 мільярдів доларів. За іншими оцінками, які наводить і сам І. Кассіс, ця сума може становити близько 1000 мільярдів доларів. Сам Володимир Зеленський також насамперед завжди згадує про гроші. На початку травня він заявив, що «нам потрібен стратегічний план міжнародної підтримки, сучасна версія історичного плану Маршалла, тобто нам потрібні гроші, технології, фахівці та можливості зростання». Міністр фінансів США Джанет Йеллен (Janet Yellen) у середині травня 2022 року також говорила про необхідність організувати щось, «порівняне з планом Маршалла щодо відновлення Європи після Другої світової війни».

Експропріація під питанням

Велика ймовірність організації на Конференції в Лугано дебатів щодо різноманітних нестандартних ідей стосовно пошуку джерел таких гігантських сум. Президент України В. Зеленський запропонував модель, згідно з якою окремі країни, міста чи компанії могли б спонсорувати відродження певних міст країни або певних галузей української економіки. Він також запропонував використовувати з цією метою заморожені російські активи, включаючи російські золотовалютні резерви (які оцінюють у сотні мільярдів) та активи російських олігархів.

З політичного погляду цей план є надзвичайно суперечливим. Президент США Джо Байден і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн загалом вітають цей принцип, але вони усвідомлюють юридичні підводні камені, пов'язані з такою експропріацією. Наприкінці травня 2022 року на Форумі в Давосі журналісти запитали І. Кассіса про позицію Швейцарії з цього приводу. І знову президент надав перевагу загальним фразам: «Це глобальне питання, Швейцарія свого часу дасть на нього відповідь».

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