Україна закликає трейдерів припинити торгівлю російською нафтою

Russian exports of crude oil, refined products and gas to Europe alone are estimated to be providing Moscow with $850 million a day Keystone / Yuri Kochetkov

Згідно з даними щодо відстеження рухів торгівельних кораблів та з портовими даними, женевські трейдингові компанії Vitol, Trafigura, Glencore та Gunvor продовжували приймати великі обсяги російської нафти і нафтопродуктів, в тому числі дизельне паливо. Наприкінці березня 2022 року Олег Устенко, радник президента України Володимира Зеленського з питань економіки, надіслав цим компаніям листа з вимогою негайно припинити торгівлю російськими вуглеводнями, оскільки «доходи від експорту йдуть на фінансування Москвою закупівель озброєнь, серед яких балістичні ракети».

This content was published on April 25, 2022 - 11:00

Harry Dempsey, Neil Hume and Chelsea Bruce-Lockhart, Financial Times

«Трейдери, які торгують цією сировиною, допомагають Росії отримувати „криваві гроші“, — зазначив Олег Устенко в інтерв’ю газеті Financial Times. — Тим самим вони долучаються до фінансування воєнних злочинів та геноциду українських громадян».Згідно з даними аналітичного центру Брейгеля (Bruegel) в Брюсселі, лише експорт Росією до Європи сирої нафти, продуктів нафтопереробки та газу забезпечує Москві щоденно 850 млн доларів (795 млн швейцарських франків), що наразі дає Росії можливість мати рекордний профіцит. Кадри, які зафіксували загибель мирних жителів (у місті Буча), спонукали українську владу звинуватити Росію у воєнних злочинах. Москва заперечує будь-яку свою причетність до таких звірств.

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Хоча російська нафта і газ безпосередньо не підпадають під санкції ЄС, проте нафтопереробні компанії, страховики, банки та судноплавні компанії займаються своєрідним «самосанкціонуванням», оскільки бояться заплямувати свою ділову репутацію. Нафтотрейдери не знаходяться в центрі уваги суспільства на відміну від провідних енергетичних компаній, таких як BP і Shell, які також торгують російською нафтою. Однак вони становлять важливу частину світової інфраструктури, яка дозволяє сировинним товарам циркулювати по всьому світу.

Заморожені інвестиції

З початку війни в Україні і до кінця березня 2022 року фірми Glencore, Vitol, Trafigura і Gunvor в цілому розвантажили 33 танкери, які перевозили приблизно 20 млн барелів нафти та нафтопродуктів, що були завантажені у російських портах. Такі цифри надає американська компанія Refinitiv, яка збирає емпіричні економічні дані, обробляє їх та продає банкам, інвестиційним компаніям та іншим організаціям. Ці цифри також включають нафту, яка видобувається в Казахстані і Туркменістані, але відвантажується з російських портів.

На глобальному саміті FT Commodities, який відбувся 21-23 березня в Лозані, керівники найбільших світових сировинних трейдерів заявили, що вони «заморозили інвестиції та припинили ведення нових бізнес-проектів у Росії», але вони «планують продовжувати виконувати свої зобов’язання щодо придбання нафти згідно з юридично зобов’язуючими довгостроковими контрактами, які наразі не знаходяться під санкціями». На прохання прокоментувати листа Олега Устенка всі торгівельні компанії заявили, що вони «однозначно засуджують війну Росії в Україні».

У своїй заяві компанія Vitol повідомила, що не укладатиме нових угод по російській нафті і «має намір припинити торгівлю сирою нафтою та продуктами російського походження, якщо не буде інших вказівок. Обсяги такої нафти буде значно зменшено вже у другому кварталі через скорочення поточних контрактних зобов’язань, і ми очікуємо, що це буде завершено до кінця 2022 року». Компанія Vitol також повідомила, що працює над виробленням «взаємно прийнятного рішення» стосовно частки компанії в проекті «Восток» — масштабному арктичному нафтовому проекті, який розробляє російська державна нафтогазова компанія «Роснафта» («Роснефть»).

Компанія Trafigura повідомила, що купує менші обсяги російської нафти, ніж до вторгнення. «Ми не розвиваємо жодного нового нафтогазового бізнесу в Росії», — відзначається у повідомленні. Компанія Gunvor заявила, що юридично зобов’язана виконувати існуючі торгові контракти, які не підпадають під санкції. «Ніякого нового бізнесу в Росії ми не ведемо», — йдеться у повідомленні. Компанія Glencore підкреслила, що не починатиме жодних нових торгових проектів з російськими сировинними товарами.

Відстеження експорту нафти

В 2021 році в рамках російського експорту нафти, обсяг якого досягає 4,6 млн барелів на добу, за довгостроковими контрактами було продано біля 2,5 млн барелів на добу. З цього обсягу 1,4 млн барелів направлялись в Європу. Ці цифри наводяться згідно аналізу JPMorgan. У другій половині березня 2022 року експорт російської сирої нафти знизився до 3,1 млн барелів на добу, порівняно з 3,5 млн барелів на добу в першій половині місяця. Такі дані надає компанія Kpler — Leading Commodity Data & Analytics Solutions. Однак трейдери не розголошують обсяги нафти, які вони повинні взяти на торги за своїми контрактами. Згідно з деякими російськими контрактами, трейдери юридично зобов’язані піднімати обсяги, зазначені продавцем.

Нещодавно уряд України разом з Global Witness, міжнародною неурядовою організацією, яка бореться з порушеннями прав людини країнами, що експортують природні ресурси, та за підтримки провідних дата-аналітиків створив робочу групу для відстеження експорту нафти з Росії. «Якщо трейдери не можуть припинити закупівлю російських вуглеводнів через їхні контракти, то вони мають докласти зусиль, щоб вплинути на свої національні уряди з метою бойкоту російської нафти. Або вони самі вводять санкції, або чинять тиск на свої національні уряди, щоб вони запровадили це ембарго. Іншого шляху немає», — відзначив Олег Устенко.

Copyright The Financial Times Limited 2022

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