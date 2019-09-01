Print See in another language: 1 See in another language: 1 Languages: 1 Chinese (zh)瑞士伯尔尼首届全球记者-真实故事奖-精彩瞬间 Geschichten Und nochmals Geschichten By Dahai Shao, Images Chinese journalists must adapt their reports to the viewpoint of the Chinese government 杜强的《废物俱乐部》讲述了深圳打工者的生活，通过探究三和女神红姐放弃人生的原因，进而揭示了其背后的产业变迁、用工黑幕、网络成瘾和留守儿童等深层社会问题。他也因此获得本届“真实故事”三等奖。 《南方人物周刊》记者吴琦接受瑞士当地媒体采访。 《人物》杂志记者巴芮在讲述她的《逃离美发厅》。该报道讲述的是一家在上海的美容厅(妓院)老板关押并强迫十多名年轻女性卖淫长达12年之久的故事。 8月31日晚，首届“真实故事奖”颁奖典礼在伯尔尼市歌剧院举行，由瑞士电视台著名晚间新闻播音Susanne Wille主持。台上就坐的是7名评委。 伯尔尼老城，首届全球记者真实故事奖的宣传气球。 组织方将所有参赛作品编成话剧，讲述给观众。 现场观众提问非常活跃 一等奖获得者车臣记者Shura Burtin (左)，他的作品是《一位车臣好人》(Monitor 1)。获奖后，他因为激动竟几乎说不出话，所以未发表获奖感言。 Galerie of images of Reportagen Festival