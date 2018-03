Die Ausstellung im Antikenmuseum Basel präsentiert die Ergebnisse der neusten archäologischen Forschungen in Petra, an denen auch Schweizer massgeblich beteiligt sind. Es werden rund 150 erstklassige Originalwerke aus Jordanien gezeigt. Die Besucher erfahren, wie die Nabatäer es schafften, mitten in der Wüste eine gigantische Stadt zu errichten und zu bewässern.

Am 22. August 1812 machte der Basler Orientreisende Johann Ludwig Burckhardt alias Scheich Ibrahim eine sensationelle Entdeckung: Er fand als erster Europäer die mysteriöse antike Stadt Petra, deren Lage in Europa lange in Vergessenheit geraten war. Burckhardt legte damit den Grundstein zur Erforschung dieser antiken Stätte in der jordanischen Wüste. Petra zieht heute jährlich tausende von Touristen an und gehört zum UNESCO Weltkulturerbe.

