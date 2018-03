This content was published on January 24, 2011 9:30 AM Jan 24, 2011 - 09:30

Une bise tempetueuse a cree de somptueuses sculptures de glace au bord du lac Leman dans la region de Versoix pres de Geneve, ce dimanche 23 janvier 2011. La glace est formee par la bise et les embruns du lac et suite a des temperatures en dessous de zero, qui ont forme des sculptures sur le mobilier urbain. (KEYSTONE/Martial Trezzini)







Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Form for signing up for free newsletter. Sign up for our free newsletters and get the top stories delivered to your inbox.