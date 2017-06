Copyright

Geld und Status? Nicht seine Welt Balz Rigendinger Jun 16, 2017 - 14:12 Diese Woche ist 89-jährig Harry Borer gestorben. Der langjährige Besitzer und Geschäftsführer von Rolex hat die Schweizer Uhrenmarke zu dem gemacht, was sie heute ist. In scharfem Kontrast zu allem, was Rolex verkörpert – Status, Geld und Luxus – steht Harry Borers bescheidenes Leben. Er blieb zeitlebens ein einfacher, wacher Bürger. «Ich habe nur meine Arbeit getan, das ist alles. Arbeit ist unsere Familientradition». Das sagte Harry Borer 2012, als ihn die Stadt Biel – wo er aufwuchs, lebte und starb - zum Ehrenbürger machte. Es war einer seiner äusserst raren Auftritte in der Öffentlichkeit. Interviews gab Harry Borer höchstens der Lokalzeitung, gesellschaftliche Anlässe mied er. «Er war lieber mit seinen Mitarbeitern in der Kantine und entwickelte in diesen Gesprächen Ideen», sagt Mario Cortesi, einer der wenigen Journalisten, die Borer je interviewen konnten. Den Menschen in seiner Nachbarschaft und den Mitarbeitern seiner Firma begegnete Borer mit Zeit, Aufmerksamkeit und wachem Interesse – und jederzeit auf Augenhöhe. «Ich selbst war mit mir selbst immer strenger als zu andern», sagte Borer etwa zu seinem Ehrenbürger-Titel. Und fügte an: «Man kann sich also fragen, ob es nicht andere gegeben hätte, die diesen Titel verdient hätten.» Unter Harry Borers Führung wuchs Rolex von der lokalen «Manufacture des Montres Rolex» mit 150 Mitarbeitern zum globalen Konzern mit 2500 Angestellten. «Der Geruch von Maschinen, das war mir Heimat» Harry Borers Vater führte die Firma Aegler in Biel, ein Uhrenzuliefer. Aegler hatte 1931 eine Entwicklung gemacht, welche die Uhrenindustrie auf Jahre prägte: das Uhrwerk, das sich durch die Bewegung des Handgelenks selbst auflädt. Der Einbau dieses Uhrwerks in die Rolex-Uhren führte zum Modell Perpetual, dem Vorläufer aller späteren automatischen Uhren. «Noch heute tragen die Rolex- Modelle den Begriff Perpetual in ihrem Namen», schreibt die Zeitung «Bieler Tagblatt». Sie zitiert Borer aus einem früheren Interview. «Der Geruch der Maschinen, das war mir Heimat», begründete der Verstorbene die Tatsache, dass er sich schon als Kind immer in der Fabrik des Vaters aufhielt. Borers Vater übernahm in der Folge die Geschäftsleitung von Rolex; Besitzer blieb eine Stiftung in Genf, die der kinderlose Rolex-Gründer Hans Wilsdorf errichtet hatte. Harry Borer folgte 1967 nach, er hatte inzwischen in Jus und Wirtschaft doktoriert. Borer leitet die Geschicke der Uhrenfabrik mit radikalem Blick auf die inneren Werte. Während die Schweizer Uhrenindustrie in den 1970er-Jahren in die Krise schlittert, weil ihre Produkte im internationalen Umfeld zu teuer geworden sind, setzt Borer konsequent auf aufwändige mechanische Uhren. «Wir kannten keine Krise der automatischen mechanischen Uhr und haben unsere mechanischen Kaazitäten und die Uhrenmacherei auch nie abgebaut», beschrieb er diese Zeit gegenüber der Lokalpresse. 2004 verkaufte Borer seine Werkstätten in Biel an das Stammhaus in Genf – das brachte ihm geschätzte über 2 Milliarden Franken ein. «Protzen ist eine Tarnung von Schwächen» Beim Verkauf setzte sich Borer vehement dafür ein, dass das Überleben seiner mit Werkstätten mit seinen Mitarbeitern garantiert bleibt. Zu seinem Reichtum sagte er dem «Bieler Tagblatt»: «Erfahrungsgemäss weiss man, dass zu viel Protzen oft nur eine Tarnung von Schwächen ist. Für mich galt immer: Lieber mehr sein als scheinen. Und auch meine Familie hielt es so.» Tatsächlich arbeitet Sohn Daniel Borer – längst ein bedeutender und vielfältig tätiger Investor – noch immer als Hausarzt mit eigener Praxis. Tochter Franziska verwaltet die Familienstiftungen, mit denen die Familie Borer unter anderem ein Kinderspital, ein Frauenhaus, eine Bienenprofessur und kulturelle Anlässe unterstützt. Eine der Stiftungen heisst «Trix», benannt nach Tochter Beatrice, Borers Erstgeborener, die vor ihrem Studium an Leukämie starb.