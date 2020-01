Copyright

Coronavirus: Dos casos sospechosos en Zúrich Jan 27, 2020 - 10:49 Dos personas que retornaron de China a Suiza fueron puestas en cuarentena en un hospital de Zúrich. Mientras se esperan los análisis realizados sobre estos casos sospechosos dados a conocer este domingo 26 de enero, cabe decir que en Suiza no existen hasta ahora casos confirmados de infección del coronavirus. Las pruebas de estos dos pasajeros provenientes de China han sido enviadas al Centro nacional de Referencia para las Infecciones Virales Emergentes del Hospital Universitario de Ginebra (Crive, en sus siglas en francés). Los médicos y laboratorios actualmente deben anunciar a la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) en menos de dos horas si saben de un caso de coronavirus. Patrick Mathys, jefe de la sección Prevención de Crisis de la OFSP, estima que actualmente el riesgo de infección en Suiza es bajo. En la vecina Francia se han confirmado tres casos de contaminación el viernes pasado. Son los primeros casos conocidos en Europa. La Organización Mundial de la Salud (ONS) indicó la semana pasada que la epidemia del coronavirus que afecta a China no es una emergencia global, pero sí una crisis local.