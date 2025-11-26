¿La Torre del Reloj de Berna en EE.UU.?
Los colonos suizos han creado colonias en el continente americano. Aún hoy se heredan y se cuidan tradiciones suizas en esas localidades. Por ejemplo el curioso caso de Berne en Indiana, donde se ha construido una réplica de la Torre del Reloj de Berna.
You can find an overview of ongoing debates with our journalists here . Please join us!
If you want to start a conversation about a topic raised in this article or want to report factual errors, email us at english@swissinfo.ch.