“Blackbird Blackbird Blackberry” meilleur film suisse de l’année

(Keystone-ATS) Le film “Blackbird Blackbird Blackberry” d’Elene Naveriani a remporté vendredi à Zurich le prix du meilleur film suisse de fiction 2024 et “L’audition” de Lisa Gerig, celui du meilleur documentaire. Le grand favori “Bisons” de Pierre Monnard repart avec trois Quartz.

“Blackbird Blackbird Blackberry” de la réalisatrice géorgienne Elene Naveriani se voit décerner la consécration suprême du cinéma suisse. Son film, qui dresse le portrait d’Ethéro, une femme célibataire de 48 ans qui vit dans un petit village géorgien aux valeurs traditionnelles, rafle encore le prix du meilleur scénario et celui du meilleur montage.

Le film du réalisateur fribourgeois Pierre Monnard est distingué pour le prix du meilleur acteur décerné à Karim Barras, la meilleure musique de film pour Nicolas Rabaeus et la meilleure photographie avec Joseph Areddy.

Le long-métrage, qui se déroule dans le Jura, raconte l’histoire d’un jeune paysan champion de lutte suisse entraîné par son frère dans une série de combats clandestins susceptibles de leur procurer l’argent qui permettrait de sauver la ferme familiale.

Maud Wyler dans “La voie royale” du réalisateur valaisan Frédéric Mermoud reçoit le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Ce film dresse le portrait d’une jeune provinciale dans une prépa scientifique en France, permettant d’accéder aux grandes écoles. Maud Wyler y incarne le rôle d’une des enseignantes.

Meilleure actrice: Ella Rumpf

Le prix de la meilleure interprétation féminine est attribué à Ella Rumpf dans “Le théorème de Marguerite”. La comédienne franco-suisse avait déjà reçu le César de la “révélation féminine” en février dernier. Ella Rumpf incarne Marguerite, une étudiante confrontée à l’échec de sa thèse. Elle plaque tout et devient vendeuse de chaussures avant de se découvrir un don pour le mah-jong.

Le Quartz du meilleur documentaire est décerné à “L’audition” de Lisa Gerig. Quatre demandeurs d’asile déboutés revivent leur audition pendant la procédure d’asile. “L’audition” a déjà remporté le Prix de Soleure en janvier dernier.

“Armat” de la Genevoise Elodie Dermange se voit attribuer le titre de meilleur film d’animation et “La gravidité” de Jela Hasler, celui de meilleur court métrage. Dans “Armat”, Elodie essaie d’en connaître plus sur les origines arméniennes de sa famille. Dans “La gravidité”, Laurianne attend le résultat de son test de grossesse.

Compositeur genevois récompensé

Petite spécialité cette année, le Genevois Nicolas Rabaeus, était seul en lice avec trois nominations pour le Quartz de la meilleure musique de film. Il repart avec deux prix pour “Bisons” de Pierre Monnard et “The Land Within” de Fisnik Maxville (La terre intérieure).

L’an dernier, Nicolas Rabaeus avait déjà remporté le Prix du cinéma suisse avec sa bande originale largement vocale pour “Foudre”, de Carmen Jaquier.

Prix d’honneur à Robert Boner

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a remis le prix d’honneur du cinéma suisse au producteur Robert Boner. L’homme, âgé de 75 ans, a produit plus de cinquante films, dont “Les petites fugues” d’Yves Yersin et des documentaires de Richard Dindo et Jean-Stéphane Bron.

La cérémonie est diffusée vendredi en fin de soirée dans toute la Suisse sur SRF Info, RTS 2 et RSI LA 2. Cette année, toutes les créations nominées dans les deux catégories principales (fiction et documentaire) sont des coproductions de la SSR, qui investit chaque année environ 50 millions de francs dans la production cinématographique suisse indépendante.

Les prix sont décernés par l’Office fédéral de la culture (OFC) depuis 1998, en collaboration avec la SSR, l’association “Quartz”, Swiss Films (l’agence de promotion du cinéma suisse), l’Académie du cinéma suisse et les Journées de Soleure.