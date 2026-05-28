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«Ce n’est pas juste», dit Tedros à la population de l’Ituri

Keystone-SDA

"Ce n'est pas juste". Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyeus a envoyé jeudi un message de compassion à la population de l'Iturii, frappée par Ebola dans l'est de la RDC. "Vous n'êtes pas seuls", a-t-il ajouté.

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(Keystone-ATS) Sur les réseaux sociaux, M. Tedros, qui se rendait dans la région, a répété que l’épidémie venait s’ajouter au paludisme, à la faim et à l’insécurité dans ce territoire de l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Plus de 90% des cas sont observés dans cette région.

«Je sais que beaucoup d’entre vous sont épuisés», ajoute le directeur général. Auparavant, il avait appelé tout le monde à oeuvrer pour faire face à cette épidémie.

Il affirme encore que l’Ituri «sait déjà comment se battre» contre Ebola. Et il a rendu hommage notamment aux travailleurs de santé de la région malgré les conditions «difficiles» et les ressources «souvent insuffisantes».

Il a à nouveau demandé aux parties au conflit un cessez-le-feu, au moins pour laisser passer ceux qui luttent contre Ebola. Il sait également «la colère» et «la méfiance» de certaines parties de la population mais garantit que l’OMS est là à leurs côtés. «Nous sommes là pour vous aider», a-t-il aussi dit.

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