«Danger très sérieux» si Trump prenait le contrôle de la Fed
La présidente de la BCE Christine Lagarde a jugé lundi qu'une prise de contrôle de la politique monétaire américaine par Donald Trump serait "un danger très sérieux" pour l'économie américaine et mondiale.
(Keystone-ATS) «S’il y arrivait, c’est un danger très sérieux pour l’économie américaine et pour l’économie mondiale», a-t-elle affirmé sur Radio Classique, rappelant que la politique de la banque centrale américaine (Fed) «a évidemment des effets sur les États-Unis pour maintenir la stabilité des prix et pour assurer l’emploi optimal».
«Si elle dépendait du diktat de tel ou tel», a continué Mme Lagarde, «l’équilibre de l’économie américaine, et par voie de conséquence les effets que ça aurait dans le monde, entier seraient très préoccupants».