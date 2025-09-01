La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

«Danger très sérieux» si Trump prenait le contrôle de la Fed

Keystone-SDA

La présidente de la BCE Christine Lagarde a jugé lundi qu'une prise de contrôle de la politique monétaire américaine par Donald Trump serait "un danger très sérieux" pour l'économie américaine et mondiale.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «S’il y arrivait, c’est un danger très sérieux pour l’économie américaine et pour l’économie mondiale», a-t-elle affirmé sur Radio Classique, rappelant que la politique de la banque centrale américaine (Fed) «a évidemment des effets sur les États-Unis pour maintenir la stabilité des prix et pour assurer l’emploi optimal».

«Si elle dépendait du diktat de tel ou tel», a continué Mme Lagarde, «l’équilibre de l’économie américaine, et par voie de conséquence les effets que ça aurait dans le monde, entier seraient très préoccupants».

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
8 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
31 J'aime
59 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision