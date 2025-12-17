«En première ligne» de Petra Volpe sélectionné pour les Oscars

Heldin de Petra Volpe en lice pour les Oscars Keystone-SDA

"Heldin" ("En première ligne") de Petra Volpe fait partie de la "short list" pour le prix du meilleur film international lors de la 98e cérémonie des Oscars à Los Angeles. Quatorze autres films ont été retenus dans cette première sélection.

3 minutes

(Keystone-ATS) Au total, 86 pays avaient posé leur candidature pour la compétition 2026 dans la catégorie International Feature Film, a annoncé mardi l’Académie du cinéma à Los Angeles.

Sélectionné dans une douzaine de festivals, et déjà primé au moins une dizaine de fois, «Heldin» de Petra Volpe est le film suisse, qui a attiré le plus de monde dans les salles helvétiques cette année, avec environ 201’500 entrées à ce jour et plus de 650’000 entrées à l’international dans les pays germanophones, selon SwissFilms. Présenté en première mondiale à la Berlinale, le film rend hommage au personnel soignant dans un hôpital suisse.

La dernière fois qu’un film suisse a été retenu sur la shorlist pour l’Oscar du meilleur film étranger, c’était en 2013 avec «Sister» (L’enfant d’en haut) d’Ursula Meier.

La sélection comprend quinze longs métrages dans cette catégorie. Les films «No Other Choice» (Corée du Sud), «The Voice of Hind Rajab» (Tunisie) ou «Belén» (Argentine) sont également en lice. La France a été retenue avec «Un simple accident», du réalisateur iranien Jafar Panahi, l’Autriche avec «Ballad of a Small Player» du cinéaste austro-suisse Edward Berger.

«Sounds of Falling»

Le drame familial «Sentimental Value» (Norvège), le road movie «Sirât» (Espagne), «The Secret Agent» (Brésil), «Homebound» (Inde), «The President’s Cake» (Irak), «Kokuho» (Japon), «All That’s Left of You» (Jordanie), «Palestine 36» (Palestine), «Left-Handed Girl» (Taiwan) et «Sound of Falling» (Allemagne) complètent la liste.

«Sound of Falling» («In die Sonne schauen» en version originale, «Les Echos du passé» pour la version française) de la réalisatrice Mascha Schilinski doit notamment sa sélection à la photographie du Suisse Fabian Gamper. Cet Argovien de 40 ans, désormais installé à Berlin, fait d’ailleurs partie des 16 candidats sélectionnés pour l’Oscar de la meilleure photographie.

Ce film avait a été l’une des grandes surprises du Festival de Cannes cette année: le premier long métrage d’une réalisatrice presque inconnue, Mascha Schilinski, avec qui Fabian Gamper est en couple depuis leurs études à la Filmakademie Baden-Württemberg, était reparti avec le Prix du jury.

Parmi les 15 candidats, cinq films seront nominés pour la finale le 22 janvier. La 98e cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 15 mars 2026.