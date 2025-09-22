La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
«Excès de prudence» du SRC face à l’extrémisme de gauche

Keystone-SDA

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) n'utilise pas tous les moyens légaux à sa disposition pour combattre la violence d'extrême gauche, pointe son autorité de surveillance. Il manque notamment de personnel.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le rapport, révélé lundi par la radio SRF, estime que le SRC n’est pas en mesure de remplir son mandat de façon optimale. Outre le manque de ressources humaines, il souffre d’une dégradation de la collaboration avec les services de sûreté cantonaux.

La directrice de l’autorité de surveillance Prisca Fischer déplore aussi sur SRF que la «culture de conduite (du SRC) est telle qu’elle amène pratiquement le personnel à faire preuve d’un excès de prudence».

Dans une réponse adressée à Keystone-ATS, le SRC dit avoir «renforcé ses capacités pour combattre l’extrémisme de gauche et prévoir une nouvelle extension». Des «considérations de sécurité» l’ont mené à renoncer à engager certains moyens dans des cas particuliers.

