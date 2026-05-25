«Futurista!» interroge l’art et le pouvoir au Théâtre des Terreaux

Keystone-SDA

Le Choeur Auguste et la Compagnie Pied de Biche créent "Futurista!" du 28 au 31 mai au Centre culturel des Terreaux à Lausanne. Entre théâtre, concert et performance chorale, cette pièce de théâtre musical revisite l'avant-garde futuriste italienne et les dérives politiques de son fondateur Filippo Tommaso Marinetti.

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(Keystone-ATS) Sur scène, deux comédiens, un choeur de 40 personnes et un groupe jouant en direct racontent «l’histoire d’un fourvoiement», celui du poète Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944). Fondateur du futurisme, il ambitionnait de révolutionner l’art italien avant de se rapprocher du fascisme naissant.

Après notamment les cabarets berlinois pendant la République de Weimar dans «Berliner Nacht», il s’agit du troisième spectacle s’interrogeant sur l’art et le fascisme du Choeur Auguste. «On est toujours dans un travail sur la contemporanéité et sur des similitudes troublantes», explique auprès de Keystone-ATS Jérémie Zwahlen, le jeune chef de choeur, lors d’une répétition au Théâtre des Terreaux, avant d’insister sur une dimension volontairement grotesque du spectacle.

«Il y a quelque chose de grand-guignolesque dans le traitement, une volonté de ridiculiser ces figures», affirme-t-il. Cette intention n’est pas nouvelle. On le comprend en lisant sur un des panneaux du spectacle, une citation du dramaturge allemand Bertolt Brecht (1898-1956): «Il faut écraser les grands criminels politiques sous le ridicule».

La responsabilité de l’artiste

Le spectacle interroge également la responsabilité de l’artiste. «C’est abordé via le parcours de Marinetti, un crash idéologique monumental», relève Jérémie Zwahlen. «Ou comment on peut compromettre ses idéaux pour aller au bout de ses fins».

Créé en Italie dès 1909, le futurisme exaltait «la modernité, l’industrialisation, le dynamisme de la machine, ainsi que la vitesse et le bruit de la vie urbaine». Les créateurs du spectacle rappellent également que Benito Mussolini s’est inspiré des méthodes d’action et du vocabulaire futuristes pour fonder les Faisceaux de combat, première forme du mouvement fasciste.

«L’auteur suit chronologiquement le mouvement futuriste en parallèle de la montée du fascisme. C’est un travail très documenté», souligne le trentenaire.

Les chants des Mondines

Sur le plan musical, le projet s’appuie sur des chants italiens, des airs d’opéra et un répertoire engagé. «Les morceaux sont arrangés pour l’occasion», précise-t-il, évoquant notamment les chants des Mondines, ces ouvrières saisonnières des rizières dans la vallée du Pô dans le nord de l’Italie, dont on connaît surtout le «Bella Ciao».

Côté opéra, le choeur et la chanteuse Emmanuelle Besson distillent des extraits de la Traviata de Verdi. «Les Futuristes, lors de leur soirée, cherchaient à singer les oeuvres qu’ils considéraient comme «antiques» et donc sans intérêt. Des archives racontent l’exécution de toute l’oeuvre de Verdi en moins de deux minutes, par exemple», raconte le Vaudois.

«Nous avons cherché à construire une sorte de bande originale qui accompagne l’histoire», poursuit Jérémie Zwahlen. «Nous travaillons aussi autour du bruit et des textures sonores, comme le faisaient les futuristes avec leurs machines à bruit». Sur scène, Camille Tissot à l’accordéon, Félix Bergeron à la batterie et à la musique assistée par ordinateur (MAO), ainsi que Jérémie Zwahlen au bugle, composent cet univers sonore hybride.

La mise en scène est signée Julie Burnier, sur un texte d’Alexis Ragougneau, avec Sandro De Feo et Fred Ozier à l’interprétation. Le chef de choeur dit particulièrement apprécier «le travail en commun». «J’aime ce côté pluridisciplinaire et co-construit en collaborant avec une metteuse en scène, un ingénieur du son, un librettiste, en plus du choeur et des musiciens, c’est cela qui est très émouvant», confie-t-il.

L’art choral revisité

Fondé à Lausanne en 2013, le Choeur Auguste développe depuis plusieurs années des créations hybrides mêlant théâtre, musique (Queen, Léonard Cohen, Patti Smith, Johnny Cash, Elvis Presley et dans le répertoire romand Jean Villard-Gilles ou la chanteuse française Camille) et performance scénique.

«C’est un milieu qui est en train de se transformer. C’est précisément le point de départ du Choeur Auguste. Mon travail de master portait sur la manière de renouveler le répertoire choral et de sortir des cadres habituels», explique encore le chef de choeur.