« Immortals » de Maja Tschumi remporte le Prix de Soleure

Keystone-SDA

Le Prix de Soleure 2025 a été décerné mercredi soir au documentaire "Immortals" de Maja Tschumi. Dans ce film "politique", la réalisatrice alémanique de 45 ans dresse le portrait de deux jeunes Irakiens, qui n'ont connu que la guerre.

(Keystone-ATS) Milo, une jeune féministe, s’habille en homme pour se déplacer plus librement dans Bagdad. Un jeune cinéaste découvre, lui, le pouvoir de sa caméra dans la lutte contre le régime. Le documentaire capte l’ambiance après les manifestations irakiennes de 2019 et 2020, au lendemain de la révolution de 2019.

Sur la place Tahrir à Bagdad, un avenir plein d’espoir semblait à portée de main. Mais aujourd’hui – le film a été tourné pendant un an entre 2022 et 2023 – il n’y a presque plus rien à voir. Milo a payé un lourd tribut pour sa participation aux manifestations. Sa famille a brûlé son passeport.

Pour la 2e année consécutive, le Prix de Soleure, assorti de 60’000 francs, est décerné à un documentaire.